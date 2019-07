Dos corredores kichwas lideran delegación que irá al Sub 16

LEA TAMBIÉN

Kilander Noa y Wilmar Guatatuca liderarán al equipo de Pastaza que competirá en el Campeonato Nacional de Menores categoría Sub 16, en Riobamba.

La delegación amazónica estará compuesta por dos entrenadores y 18 atletas que correrán en la pista sintética del estadio Olímpico de la capital de la provincia de Chimborazo, del 26 al 28 de este mes.



Los dos corredores de la nacionalidad Kichwa fueron los mejores ubicados en el festival de atletismo organizado por el Municipio de Pastaza, el sábado pasado. Los deportistas, de entre 5 y 17 años, se enfrentaron a las delegaciones de Cotopaxi y Chimborazo.



Las diferentes pruebas de velocidad, postas y obstáculos se realizaron en la pista de tierra del estadio Víctor Hugo Georgis, ubicado al oriente de Puyo.



A donde acudieron familiares, vecinos y amigos de los atletas. La pertinaz lluvia que cayó por varias horas en la zona no impidió que el festival se desarrollara.



“Obtuvimos buenos resultados en la fiesta deportiva. Encontramos varios talentos de la nacionalidad Kichwa en este evento que pueden representarnos y obtener medallas en el futuro”, aseguró el entrenador, Ramiro Granizo.



Noa alcanzó el primer lugar en la prueba de los 2 000 metros planos. La joven es seleccionada de atletismo en la Unidad Educativa Intercultural Amauta Ñanpi y entrena en la tarde con Granizo. Allí corrige sus movimientos de manos, la postura del cuerpo y sus salidas.



La joven vive en una pequeña casa en la vía a la parroquia Canelos con su madre y hermanos. En esta zona rural se dedican al cultivo de caña de azúcar, papa china y otros productos.



Mientras que Guatatuca reside en el barrio Los Ángeles, al norte de la ciudad.

El espigado joven de contextura delgada se ubicó en el segundo lugar en los 2 000 metros planos. En el pódium fue escoltado por dos deportistas de Riobamba.



Granizo cuenta que los chicos son de escasos recursos económicos pero con el apoyo de sus progenitores logran llegar a los entrenamientos. Las prácticas se realizan en la tarde por una hora.



Para el festival en Riobamba se tiene planificado competir en las pruebas de los 2 000 y 2 400 metros con Noa y Guatatuca. Asimismo serán parte del equipo de relevos.



“Los fondistas están preparándose al máximo en los entrenamientos. Ellos ya acabaron clases y no tienen distracciones”, indicó Granizo.



La escuela de atletismo del Municipio de Pastaza fue inaugurada en julio del 2018. Para dar espacio a los jóvenes y niños de las zonas rurales y que no son parte de la Federación Deportiva. En la pista entrenan jóvenes de las nacionalidades kichwa, shuar, achuar, mestizos y afroecuatorianos.



Diego Gómez, director de Cultura y Deportes del Municipio de Pastaza, contó que el grupo de atletas ya fue parte de festivales atléticos en las provincias de Chimborazo, Santo Domingo y Morona Santiago.



Un grupo de deportistas fue parte de la selección que participó en los Juegos Nacionales de Menores. La escuela también entrena a jóvenes con discapacidad y son parte de las actividades de Olimpiadas Especiales.



“Estos proyectos deportivos está dando resultados y esperamos seguir manteniéndolos. Queremos que el cantón se destaque en el atletismo”, acotó Gómez.



Las escuelas de baloncesto que imparte el Cabildo se realizan en la unidad San Vicente Ferrer, Nuestra Señora de Pompeya y 12 de Mayo, ubicadas en el centro de la ciudad. Mientras que la disciplina de bicicrós se desarrolla en la pista del barrio Amazonas.