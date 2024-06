Los hinchas de Chelsea estallan de emoción porque a falta de un año para que Kendry Páez se una al club, el jugador ecuatoriano ya llama la atención de Cole Palmer, una de las figuras de los ‘Blues’.

El tricolor fue una de las piezas clave en la victoria de la Selección de Ecuador, sobre Jamaica en la Copa América 2024, que se lleva a cabo en Estados Unidos. El joven de 17 años anotó uno de los goles de la ‘Tri’.

El futbolista de Independiente del Valle anotó el 2-0 parcial de la Selección de Ecuador contra Jamaica, en la segunda fecha del Grupo B de la Copa América.

Kendry Páez se hizo cargo de un penal en los minutos finales del primer tiempo, cuando el partido estaba candente, y en sus pies tuvo la posibilidad de apaciguar el clima y encaminar la victoria del conjunto ecuatoriano.

Con 17 años, el volante tuvo la frialdad de agarrar el esférico, darle un beso, y patear esquinado al palo izquierdo del guardameta para convertir el segundo tanto de Ecuador.

Durante la celebración, Páez emuló el clásico festejo de Cole Palmer, quien será su compañero en el Chelsea a partir del año 2025, cuando cumplas los 18 años y se puede unir al conjunto londinense.

🥶🇪🇨 Kendry Páez becomes the second youngest player ever to score in Copa América…



…and hits the Cole Palmer celebration as Estevão did, as future Chelsea player. ❄️pic.twitter.com/R0qhXktCdu