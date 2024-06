El Brighton & Hove Albion, equipo de la Premier League, ha mostrado su apoyo al futbolista Jeremy Sarmiento, quien forma parte de la Selección de Ecuador en la Copa América.

El club publicó un emotivo video destacando algunos de los momentos más importantes de Sarmiento, celebrando su participación en el torneo.

Además, las ‘gaviotas’ del Brighton anunciaron en otra publicación que el ofensivo tricolor tendrá una segunda aparición en la Copa América.

Ecuador se enfrentará el 26 de junio de 2024 a Jamaica, por la segunda fecha del grupo B del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Los comentarios de los hinchas en redes sociales del Brighton han sido mayoritariamente de apoyo, destacando la presencia de banderas de Ecuador e Inglaterra en sus mensajes. Sarmiento, de 22 años, posee la nacionalidad inglesa y ecuatoriana.

Esta Copa América puede significar la consolidación de Jeremy Sarmiento en la Selección de Ecuador.

El extremo izquierdo fue uno de los jugadores más destacados en la derrota ante Venezuela en la primera fecha del torneo.

Con Ecuador ha jugado 18 partidos y anotado dos goles. Anteriormente, también jugó en selecciones juveniles de Inglaterra.

Sarmiento conversó con los medios de comunicación y explicó lo que el estratega Félix Sánchez les pidió durante el entretiempo, cuando el equipo aún estaba en ventaja.

“Cambió todo el partido. Teníamos que jugar de otra manera, jugar a la defensiva (…) mandar cada pelota y correr. Eso es lo único”, dijo Sarmiento tras el partido contra la ‘Vinotinto’.

La Selección de Ecuador aún tiene dos partidos por disputar en la fase de grupos de la Copa América.

El siguiente será contra Jamaica el miércoles 26 de junio de 2024 a las 17:00.

Para mantener sus chances de avanzar a la siguiente ronda y no depender de resultados ajenos, el equipo dirigido por Félix Sánchez debe ganar su próximo compromiso.

El último cotejo será ante México, el domingo 30 de junio del 2024 a las 19:00.

Special from Sarmiento in the 22/23 season! 💙🌟 pic.twitter.com/Wr85ZS8uSj