Delegado de la Conmebol confirma que el organismo buscará que sí se juegue el partido entre Barcelona SC y Flamengo

Enrique Garcerant, oficial de seguridad de la Conmebol, se mostró optimista en cuanto a la realización del partido entre Barcelona y Flamengo, por la cuarta fecha del grupo A de la Copa Libertadores, programado para este 22 de septiembre. Esto pese a los seis casos confirmados de covid-19 en el cuadro brasileño.

“Hablar de riesgos (de suspensión) es entrar en especulación, pero hay un compromiso en la Conmebol para que el partido se juegue. Brindarán todo el apoyo para que el partido no se suspenda”, dijo el funcionario, en una entrevista para radio Sucre.



Eso, ante las declaraciones de Alan Jacay, del departamento de Riesgos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Guayaquil, quien dijo que el partido no debería jugarse.



Garcerant contó además que el organismo sudamericano tendría que manifestarse en las próximas horas, debido a que este caso es el primero que se registra desde el reinicio de la competencia.



“Las acreditaciones para las personas que participen se deben entregar hoy (21 de septiembre), la Conmebol tiene una consultoría con la FEF y están manejando este tema con mucha diligencia para evitar que se detenga el fútbol”, dijo.



El dirigente aclaró que todos los miembros del equipo brasileños dieron negativo, antes de viajar a Ecuador, para su partido ante Independiente del Valle, el pasado 17 de septiembre; posteriormente, el plantel viajó de Quito a Guayaquil, para medir a Barcelona.



“Me queda la misma duda de que se hayan contagiado en el hotel, pero no sabemos como funciona la enfermedad. Es un tema médico, no sabría decir como dieron negativo primero y siete días después se dé el positivo”, dijo.



El ministro de salud, Juan Carlos Zevallos, confirmó que los jugadores de Independiente del Valle se realizaron la pruebas de covid-19, tras medirse a los brasileños, y todos habrían dado negativo.