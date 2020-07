El COE Nacional confirmó que la LigaPro 2020 se reanudará el 15 de agosto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) autorizó la reanudación de la LigaPro 2020 para el sábado 15 de agosto de 2020, con la disputa de los partidos restantes de la quinta fecha del torneo ecuatoriano.

El campeonato se reactivará a cinco meses de su suspensión debido a la emergencia sanitaria del covid-19. La LigaPro se canceló el sábado 14 de marzo, con dos encuentros disputados: Técnico Universitario vs. Liga de Portoviejo y Mushuc Runa vs. Macará.



A través de un comunicado de prensa, el COE Nacional informó que aprobó el protocolo de bioseguridad que efectuará la LigaPro antes y después de los compromisos del campeonato. En este se contempla la evaluación médica de los jugadores, las pruebas semanales a los planteles y un límite de personal en los estadios. No estará permitida la presencia de aficionados.

COE Nacional comunica OFICIALMENTE la fecha de reactivación del fútbol @LigaProEC . Será el 15 de agosto, pero sujeta a revisión permanente y dependerá de situación epidemiológica del país. pic.twitter.com/0TV0SWdz5z — Carlos V. Morales (@CarlosVictorM) July 28, 2020



​El COE indicó en la carta firmada por Rommel Salazar, secretario de Riesgos, que el protocolo estará sometido a "evaluación permanente" y "podría modificarse de acuerdo a la situación epimiológica del Ecuador". ​



Por su parte, la LigaPro informará en los próximos días la modificación del calendario de competencias, con 25 jornadas por disputarse, más una final de ida y vuelta. La idea de la organización es realizar desplazamientos cortos para prevenir más contagios.