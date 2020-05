Los clubes de México en pugna: unos quieren la cancelación y otros la reanudación del torneo Clausura 2020

LEA TAMBIÉN

No es todavía oficial, pero en México se habla de la posible cancelación de la Liga Mx, el torneo de fútbol de primera división de ese país. Según información difundida por medios de prensa, hay clubes que quieren que no se reanude el certamen y que ningún equipo sea declarado como campeón, pero también otros como Pumas y Chivas que buscan una reanudación.

"Chivas y Pumas encabezan la batalla para que el Clausura 2020 se reanude y no se dé por terminado. Pachuca, León, Santos, Xolos, Querétaro y Atlas a favor de que se termine y arrancar con el Apertura 2020. Otros clubes no se definen todavía", publicó en la tarde de este 18 de mayo del 2020 el periodista David Medrano en su cuenta de Twitter @medranoazteca



Según Diario Récord, por las condicione sanitarias, el certamen de ese país no podría reanudarse antes de julio.

Según publica ESPN este 18 de mayo del 2020, en su versión digital, ocho equipos están indecisos, pero no son de todo partidarios de cancelar el campeonato. Siete clubes quieren volver a las actividades, uno quiere que se suspenda el torneo y otros dos no respondieron a la inquietud de ese medio. Según esa cadena internacional, no existe todavía una fecha para la reunión entre directivos para determinar qué pasará con el Clausura 2020.

