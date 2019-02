16 clubes y nuevas reglas saltan a la cancha el viernes 8 de febrero

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito, Emelec y Barcelona parten como favoritos en el Campeonato de Fútbol 2019, organizado por primera vez por la LigaPro.

Por sus inversiones y fichajes, los tres clubes se disputarán el protagonismo del torneo, que empezará el viernes 8 de febrero. Los albos tendrán un presupuesto cercano a los USD 17 millones, mientras que los azules dispondrán de USD 15,5. Ambos fueron los finalistas del 2018 y participarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año.



Universitarios y eléctricos formarán parte de los 16 planteles que competirán en el torneo. Por primera vez, habrá este número de clubes en la Serie A, que se juega desde 1957.



Los equipos jugarán con un nuevo sistema de torneo. La primera fase contempla juegos de ida y vuelta entre todos los planteles. Los ocho primeros de esta etapa se clasificarán a los ‘play­offs’. Desde ahí, se eliminarán hasta definir al campeón.



Con este nuevo sistema de Campeonato, el número de encuentros se reducirá de 268 a 254.



La LigaPro además establecerá un control de las finanzas a los clubes que excedan el monto de sus presupuestos sin justificar los ingresos para sostenerlos. Los castigos van desde multas económicas de USD 250 hasta pérdida de la categoría en caso de incumplimientos.



Eso sí, los clubes tendrán plazo hasta el 2023 para sanear sus déficits. Luis Manfredi, director de la LigaPro, argumenta que esa medida se tomó para evitar que los clubes pierdan potencial para brindar espectáculo. “No se trata de reducir de manera brusca el gasto, sino controlarlo”, expresó el ejecutivo.



Los planteles también tienen la posibilidad de contar con cinco extranjeros en relación a los cuatro del 2018. A mitad del año, solo dos de ellos podrán ser reemplazados.



El torneo se abrirá el viernes 8 de febrero del 2019 con el juego entre Guayaquil City y Macará, en el Christian Benítez. Terminará el 15 de diciembre, con la final.



La ‘U’se reforzó para brillar en casa y en Copa



Redacción Deportes (D)

​

Liga de Quito se robusteció tras ganar el título 2018. Para esta temporada proyecta un presupuesto de USD 17 millones y tendrá ocho refuerzos.



La obtención del Campeonato permitió a la Comisión Especial de Fútbol, que seguirá en la administración del equipo hasta el 31 de enero del 2023, mejorar los ingresos publicitarios y potenciar a la ‘U’ para la Copa Libertadores, torneo que conquistó en el 2008 y al que vuelve a los dos años.



Los fichajes fueron supervisados por Pablo Repetto, quien tiene la misión de defender el título nacional. “En la Copa tenemos que aprender a ir paso a paso”, dice el DT uruguayo, quien ya saboreó una final de Libertadores en 2016 con Independiente.



Los fichajes albos cubren las salidas de Gastón Rodríguez, Fernando Guerrero y Jonathan Borja. Entre los nuevos rostros foráneos, la principal apuesta recae sobre el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre.



Liga también fichó a Andrés Chicaiza, por quien pagó USD 1,2 millones al Delfín. El jugador marcó la diferencia en el partido ante Independiente Santa Fe. Marcó un gol y dio pincelazos de juego profundo.



El estreno de la ‘U’ será ante Olmedo, el 9 de febrero.



‘Papá’trajo 10 futbolistas y va en pos del título



Redacción Deportes (D)

​

Aucas contaba con clasificarse a la Copa Sudamericana, pero no lo logró. Fue un revés duro, indigerible que trajo consecuencias inmediatas: Darío Tempesta, el entrenador del equipo, que había liderado negociaciones para armar el equipo del 2019, fue cesado.



En su reemplazo llegó Eduardo Favaro, quien asumió un proyecto concebido por su colega Tempesta con el aval de la dirigencia.



Aucas decidió sacudirse de la eliminación a manos del Mushuc Runa y este año elevó sus aspiraciones. Se contrataron a 10 futbolistas, varios de ellos de sobresaliente actuación en el 2018, y se pusieron elevados objetivos: alcanzar la corona nacional y pelear por la Copa Ecuador.



Favaro fue escogido por su conocimiento del medio local, tras sus tres años de experiencia con El Nacional. Su estilo de juego, siempre protagonista y con elevada vocación al ataque, intenta plasmarse en un equipo que siempre ha tenido un sino trágico en las definiciones de torneos locales.



Juan Tévez es la nueva figura de la plantilla, que aún conserva a Edson Montaño, tercer goleador del campeonato pasado. El equipo salta a la cancha el domingo 10 midiéndose a Emelec.



La juventud impulsa a los rayados



Independiente combinará juventud y experiencia en el torneo local y la Copa Sudamericana 2019.



Talentos como Ángelo Preciado y Steven Franco, formados en la cantera, formarán parte de la plantilla que tendrá el aporte de experimentados como los argentinos Richard Schunke y Cristian Pellerano.



Con ellos, la apuesta es pelear los primeros lugares del torneo. Para ello, el club mantendrá su filosofía de promover talentos al exterior. Este año, los rayados exportaron a Jhegson Méndez (Orlando City), Steven Plaza (Valladolid), Gonzalo Plata (Sporting de Portugal) y Moisés Ramírez (Real Sociedad).



La venta de jugadores al exterior es clave en la conformación del presupuesto, cercano a los USD 5 millones. Los ingresos de los auspiciantes serán otro rubro para sostener la inversión de este año y ser un equipo rentable.



Para comandar el proyecto deportivo, los directivos confiaron en el español Ismael Rescalvo, quien fue ratificado para el 2019.



El ‘Trencito’, por la consolidación



Santiago Escobar implantó su idea de juego ofensivo el año pasado en Universidad Católica. Por largos tramos, el equipo jugó un fútbol pulido, pero en las últimas jornadas de la segunda etapa tropezó y quedó fuera de su objetivo clave: clasificarse a la Copa Libertadores.



Para esta temporada, el equipo mantiene su idea de jugar a la Libertadores. Conserva la base del equipo del año pasado, excepto una sensible baja: el goleador John Jairo Cifuente, autor de 37 goles, el año pasado, se fue al Pyramids egipcio.



Escobar optó por traer futbolistas de buen pie como Diego Armas o de potencia y despliegue físico como Jonathan Betancourt. El histórico capitán Facundo Martínez, con 10 años de prestaciones en el equipo, sigue organizando el juego desde el fondo. También lo acompaña el golero Hernán Galíndez, quien transmite seguridad y es una de las voces cantantes del camerino.



Universidad Católica comenzará su andadura por el torneo enfrentándose con Técnico, el domingo 10.



Los celestes apuntan a más Copas



Paúl Vélez, el DT cuencano, dirigirá por tercer año consecutivo al Macará de Ambato en la Serie A. Lo hará con un antecedente: esta temporada tendrá un equipo cambiado en el medio y en el ataque.



La columna vertebral que llevó a los celestes a su segunda participación internacional (Copa Sudamericana) se fue de Ambato.



La administración de Millers Salazar no logró retener a Ronald de Jesús, Pablo Burzio y Juan Manuel Tévez. Sin embargo, decidió recurrir a una dupla que ya triunfó en el club: Jáner Corozo y Michael Estrada.



En el medio campo apostó por un hombre de experiencia: Mario Rizotto. El uruguayo llega para sostener el planteamiento de Vélez.



Javier Burrai, en el arco, y Alejandro Manchot, en la defensa, volverán a ser los pilares atrás. “Queremos ir otra vez a la Libertadores y porque no soñar con pelear el título”, dijo el DT.



Con un presupuesto que superará los USD 4 millones, Macará tendrá otra vez la posibilidad de pelear en un torneo internacional.



El ‘Ponchito’ con un proyecto serio



Será la primera vez que la provincia de Tungurahua tenga a tres equipos en la Serie A. El Mushuc Runa regresó a Primera después de dos años en la B.



Lo hizo con el entrenador Giovanni Cumbicus y registrando un hecho histórico en el currículo del club. Fue campeón de la Serie B y se ganó el cupo a la Copa Sudamericana de este año.



“Hemos sumado jugadores en algunas líneas. Mantenemos a jugadores como Fabio Renato. Su aporte goleador fue clave y decidimos sostenerlo”, dijo Cumbicus.



Dos volantes de experiencia como Daniel Samaniego y el argentino Horacio Orzán son parte de la lista de los 10 refuerzos que llegaron. Cumbicus apuesta por el goleador de la Serie B: Álex George. Él se destacó en el Puerto Quito.



Luis Alfonso Chango, el presidente del club ambateño, quiere consolidar su proyecto deportivo. Por eso también tendrá un presupuesto que oscilaría entre los USD 2,5 millones y los 3.



La participación en Sudamericana será una inyección económica clave.



Equipo nuevo con jugadores de la B



El Nacional hurgó en la Serie B, la Reserva y entre jugadores que tuvieron poco protagonismo en la Serie A para armar la plantilla 2019.



Con ellos, el reto es superar la campaña del 2018, donde el equipo fue penúltimo. El golero Johan Padilla y los mediocampistas ofensivos Manuel Balda y Jorge Ordóñez son los supervivientes del cuadro estelar de la temporada pasada.



La ubicación del 2018 condenó al descenso al cuadro militar, pero fue readmitido por el nuevo reglamento de la LigaPro con una penalización económica.



Tito Manjarrez, presidente del club, expresó que la intención del club es evitar esa penalización. Por ello, mantuvo en reserva el monto de la sanción y del presupuesto que el año pasado bordeó los USD 5 millones.



Según Manjarrez, el estado financiero “es complicado”. El club arrastra un déficit cercano a los USD 4 millones. Sin embargo, el directivo y el nuevo entrenador, el argentino Marcelo Zuleta, son optimistas con dar la sorpresa en el torneo.



‘Cebollitas’ vuelven a los 30 años



El DT Francisco Correa ya lo advirtió el año pasado. El América de Quito peleará por mantener la categoría. Su plantilla se armó con la base de jugadores que consiguieron los dos ascensos (a la Serie B en 2016 y Serie A en 2018).



Después de 30 años peregrinando por la Segunda Categoría, regresa al fútbol de privilegio con una plantilla joven. El promedio de edad es de 23 años. En su mayoría son futbolistas que hace tres temporadas pertenecían a la Reserva de la Católica. Este año, Correa fue incorporando jugadores que se podían pagar y que cumplieran con las necesidades del club.



Este año llegaron nueve refuerzos, entre extranjeros y nacionales. La dirigencia concretó la continuidad del argentino Federico Laurito, quien hasta el año pasado era el más experimentado del equipo ‘cebollita’, con apenas 28 años.



El presupuesto del club es de los más bajos del torneo. Tendrán cerca de USD 1 millón para toda la temporada. También serán uno de los planteles que no tiene déficit financiero.



Los toreros ficharon menos que otros años



Redacción Guayaquil (D)

​

Dos partidos en cuatro días marcarán el inicio del año para Barcelona, que visitará al uruguayo Defensor Sporting, por la Copa Libertadores, antes de su debut ante los puros criollos de local.



El equipo de Guillermo Almada afrontará el doble desgaste. Por eso el DT uruguayo buscó que todos los 30 jugadores de su plantilla tuvieran ritmo de competencia durante los amistosos de pretemporada.



Para este año, la directiva que encabeza José Francisco Cevallos, contrató a menos jugadores, en comparación con las tres temporadas pasadas. Hasta el momento, fueron fichados cuatro extranjeros, entre ellos el volante y seleccionado colombiano Sebastián Pérez.



Según Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente, el club porteño busco reducir su presupuesto en un 15%, con relación al año pasado, con lo que manejarían cerca de USD 17 millones.



La reducción se debió al déficit de USD 35 millones que arrastran, lo que impidió fichar a jugadores de renombre, como el uruguayo Rodrigo Aguirre.



Mantienen la misma base de futbolistas del 2018, con el objetivo de obtener su estrella 16. Se estrenarán el sábado 9 ante El Nacional.



El ‘Ballet’ rejuveneció su sector ofensivo



Redacción Guayaquil (D)

​

Billy Arce, Brayan Angulo, Bryan Cabezas, Joao Rojas, Fernando Guerrero y Grabriel Cortez, promedian los 24 años. Ellos conformarán el bloque ofensivo de Emelec, que este año buscará mantenerse entre los mejores clubes del torneo nacional.



Además de la delantera, la directiva que encabeza Nassib Neme buscó potenciar la estructura del equipo, en defensa, media cancha, con la inclusión de José Hurtado y Wilmer Godoy. Ambos tienen 23 y 24 años, respectivamente. El vicecampeón mantiene el mismo presupuesto del año pasado, de USD 15,5 millones.



El monto se sustenta en sus acuerdos comerciales, derechos de televisión y participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Los guayaquileños, dirigidos por Mariano Soso, realizaron 20 días de pretemporada en Argentina, donde disputaron tres partidos. Tras su regreso jugaron otros tres, como preparación para su debut en el torneo local. El primer partido de los porteños será este domingo, en el estadio Gonzalo Pozo, frente a Aucas. “El campeonato es exigente pero conformamos un equipo que está a la altura”, dijo el argentino Soso.



Los cetáceos mantienen su estilo



El equipo manabita fue el primero en empezar la pretemporada y en jugar partidos oficiales. En Copa Libertadores avanzó a la segunda fase confiando en la dupla conformada por Roberto Ordóñez y Carlos Garcés.



El DT argentino Fabián Bustos potenció a los cetáceos reemplazando piezas claves. A finales del año pasado se fueron siete jugadores, entre ellos: Andrés Chicaiza, quien fue uno de los protagonistas del campeonato.



El estratega argentino armó su plantilla manteniendo la columna vertebral del equipo del año pasado. Sostuvo la defensa y ataque.



Reforzó el medio campo con Alejandro Villava, Édison Caicedo y Sergio López. Con ellos, el Delfín consiguió su clasificación a la segunda ronda de la Libertadores tras vencer 3-0 y 2-1 al Nacional de Paraguay.



Según la dirigencia, los cetáceos tienen un presupuesto de USD 4 millones. Este monto podría aumentar si el equipo sigue avanzando de rondas en el torneo internacional.



El ‘Ciclón’ vuelve con nuevos rostros



Olmedo vuelve a la Serie A tras cuatro temporadas consecutivas en la Serie B. El propósito de su entrenador, el argentino Ricardo Dillon, y sus directivos es mantenerse en esta categoría.



Para ello, se incorporaron 12 nuevos jugadores, la mayoría de ellos provienen de clubes de la Serie B. Las incorporaciones foráneas son los argentinos Juan Mirel Orlando (delantero), Nicolás Darío Ortiz (zaguero) e Iván Brun (arquero).



El club confiará en Orlando para que se convierta en su cuota de gol. Él ha pasado por planteles de Perú, Malasia, Uruguay y Chile. Su último equipo fue el Cobresal chileno.



Entre los que se mantienen se encuentra el volante ofensivo Luis ‘El Chucho’ Bolaños, quien fue campeón con los albos de la Copa Libertadores, en el 2008.



Con ellos, el ‘Ciclón’ aspira a hacer frente a los equipos más poderosos. El DT Dillon fue ratificado tras lograr el ascenso.



El estreno de los riobambeños será ante Liga, el 9 de febrero, en el Rodrigo Paz.



Confiarán en otro milagro de Frías



Fabián Frías, el entrenador de Técnico Universitario, hizo un milagro el año pasado: evitó que el plantel terminara en los dos últimos lugares.



Así evitó el castigo económico con un plantel de futbolistas con pocas figuras. Ahora la familia Jara volverá a confiar en el técnico argentino para la Serie A.



Sin embargo, dos nombres que fueron claves ya no están: el golero Jorge Pinos y el volante Diego Armas, motores de la campaña 2018, se fueron a otros clubes.



Con un presupuesto bajo (bordearía los USD 2 millones), los directivos ambateños apuestan por nombres como el de Henry ‘El Farahón’ León y el colombiano Williamson Córdoba. Ambos ya estuvieron en temporadas pasadas.



Nombres como el de Onofre Mejía, Fernando Mora y Charles Vélez son parte del mérito del año pasado. “Tenemos la base. Hemos sumado en puestos puntuales y acogiéndonos a los presupuestos”, explicó el presidente Tito Jara.



El equipo se estrenará ante Universidad Católica, el 10.



Soler vuelve a guiar al ‘Expreso’



Luis Soler regresó al Deportivo Cuenca después de siete años con el objetivo de regresar al club a la Copa Libertadores y ser protagonista de la naciente Copa Ecuador.



Con él, también retornaron el argentino Luis Miguel Escalada y el lojano Jonny Uchuari, quienes apuntan a ser figuras del cuadro morlaco esta temporada.



El estratega mantuvo la base de jugadores del año pasado. Fortaleció la defensa con Luis Luna, quien fue repatriado después de una temporada en el Deportivo Independiente Medellín (DIM) de Colombia, donde fue vicecampeón. También potenció el medio campo, con tres volantes.



En los amistosos, Soler ya planteó el once con el que debutará en la Liga Pro ante Independiente del Valle. Apostará por Édison Preciado en la creación del juego y dejará toda la responsabilidad del ataque al argentino Raúl Becerra .



Con un presupuesto de USD 3 millones, los ‘Morlacos’ quieren volver a ser protagonistas. Al plantel llegaron 9 refuerzos.



Salvar la categoría será el objetivo



Fuerza Amarilla fue el último club en ascender a la Serie A. Lo consiguió después de terminar en cuarto lugar, consiguiendo uno de los dos cupos extra que se entregaron el año pasado.



Después de dos años, el conjunto machaleño regresa a la categoría de privilegio con una plantilla renovada. La dirigencia, encabezada por Fabián Aguilar, contrató 13 jugadores. Entre ellos el polémico Francisco Silva, quien pasó seis meses sin actividad después de dejar las filas del Emelec.



El DT Raúl Duarte reforzó su plantilla con jugadores de experiencia. Llegaron los extranjero Gustavo Cristaldo, Maximiliano Rolón, Tobías Vargas e Ignacio Avilés.



El objetivo del equipo bananero será mantener la categoría, escapar de las deudas y volver a un torneo internacional. Ya estuvo en la Sudamericana en el 2017.



El presupuesto aproximado es de USD 2 millones. Con ese monto participarán en la Liga Pro y en la Copa Ecuador. Con Fuerza Amarilla, el fútbol de Serie A vuelve a El Oro.

Mejorar su imagen, en la mira



Jorge Guagua fue la última incorporación de Guayaquil City para el 2019, que se reforzó en todas sus líneas, con el objetivo de corregir la maña imagen que dejó el año pasado.



En la temporada anterior los guayaquileños fueron últimos en la tabla acumulada, sus 30 puntos lo ubicaron como el peor club de los torneos jugados desde el 2010.



“Hemos conformado un equipo fuerte, obedeciendo a nuestros procesos, tiempos y presupuesto”, dijo el entrenador del equipo, Pool Gavilánez.



Debido a su ubicación en la tabla, la LigaPro cobrará una penalización económica al club, que supera los USD 700 000, y que se descontará de los ingresos correspondientes a los derechos de televisión.



Además de Guagua, los porteños contrataron a Segundo Castillo, para que aporte con su experiencia a la plantilla.



La directiva que encabeza Mentor Coloma renovó a toda la cuota de extranjeros, con excepción del delantero argentino Michael Hoyos, su goleador del 2018.