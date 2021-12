Richard Carapaz, ciclista del año en el Ineos, recibe también premio de los fans

El campeón olímpico Richard Carapaz, ciclista estelar del poderoso Team Ineos Grenadiers , recibió reconocimientos y premios por parte de los aficionados y de su equipo. Este 17 de diciembre del 2021 la ‘Locomotora’ fue reconocido por sus triunfos como el ciclista del año en su equipo.

El deportista tricolor, de 28 años, fue la sensación en los premios anuales de fin de temporada otorgados por su equipo. Lo reconocieron como el mejor ciclista del 2021, además de llevarse el premio al mejor desempeño del año por su medalla de oro olímpica en Tokio 2020. Además, se ganó el premio otorgado por los aficionados.

El reconocimiento de fin de temporada del equipo británico se realizaron una vez que los deportistas concluyeron con su campamento de entrenamiento en Mallorca, España, que servirá de base para las pruebas del 2022.

Por segundo año cosecutivo, ‘Richie’ contó con el favor de los seguidores y se adjudicó el premio de los fanáticos.

Además, por su histórica medalla de oro su equipo lo reconoció con el premio a la mejor actuación de la temporada, realizada por un integrante del equipo. “Otro premio para el Orgullo del Ecuador. Su medalla de oro fue sensacional”, publicó el Ineos en redes sociales.

🏆 INEOS Grenadiers Awards 2021 🏆



FAN AWARD – @RichardCarapazM

As picked by you our incredible fans – Richie takes home this special award for a second year in a row



PERFORMANCE OF THE YEAR – @RichardCarapazM

Another award for the Pride of Ecuador. His gold medal win was 👌 pic.twitter.com/puTjZPqudm