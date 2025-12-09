El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz recibió un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Anglo Hispano Mexicana (UAHM) en la Asamblea Nacional de Ecuador, reconocimiento que celebra su trayectoria deportiva.

Más noticias:

Richard Carapaz recibe Doctorado Honoris Causa

El carchense Richard Carapaz, de 32 años, intercambió por unas horas la bicicleta por el birrete para recibir un Doctorado Honoris Causa.

La ceremonia fue organizada por la Universidad Anglo Hispano Mexicana, institución educativa privada fundada en 1992 con sedes en México y oficinas en Ecuador, que reconoce contribuciones excepcionales en áreas como ciencia, arte y cultura, según información de su página web.

Carapaz compartió el momento en sus redes sociales. “Hoy cambiamos la bici por la toga y el birrete. Fue un honor recibir el Doctorado Honoris Causa en la Asamblea Nacional del Ecuador. Gracias a la Universidad Anglo Hispano Mexicana por este reconocimiento. Dr. Carapaz”, publicó en Instagram, donde recibió cientos de mensajes de felicitación de sus seguidores.

Doctorado Honoris Causa

Un Doctorado Honoris Causa se otorga sin necesidad de estudios formales, destacando el aporte sobresaliente de una persona en su campo profesional.

Carapaz, con 24 victorias en su carrera profesional, es uno de los ciclistas latinoamericanos más exitosos, con triunfos en el Giro de Italia 2019, medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y etapas ganadas en el Giro, Tour de Francia y Vuelta a España.

te puede interesar: Todas las victorias de ‘Richie’ como profesional

Richard Carapaz y el contrato con Education-EasyPost

En paralelo, desde Europa se confirma que Richard Carapaz seguirá en el equipo estadounidense EF Education-EasyPost hasta 2028. Esto, a falta de confirmación oficial.

El periodista especializado en ciclismo Javier Ares informó que, aunque la renovación aún no se oficializa, Carapaz firmó un contrato por tres temporadas más. Esta continuidad lo mantendrá como pieza clave junto al también ecuatoriano Alexander Cepeda.

La temporada 2025 fue destacada para Carapaz, quien logró el tercer puesto en el Giro de Italia y ganó la etapa 11 de la ‘Corsa Rosa’. Desde su llegada al equipo estadounidense en 2023, acumula siete victorias y reconocimientos, incluyendo el título de Rey de la Montaña en el Tour de Francia 2024.