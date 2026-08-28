Jonathan Caicedo regresa a Europa con un nuevo equipo para 2027

El ecuatoriano Jonathan Caicedo, de 33 años, prepara su regreso al ciclismo europeo después de una temporada en la que consiguió resultados importantes. El ciclista carchense, ganador de una etapa del Giro de Italia en 2020, continuará su carrera con un nuevo equipo español.

Para la temporada 2027, Caicedo competirá con el Burgos Burpellet BH, conjunto de categoría UCI ProTeam, después de su paso por el Petrolike mexicano (2024-2026) y desde mediados de año en el Wheeltop Rotor Chengdu Team de China. El contrato será por una temporada.

¿Qué pasó con Jonathan Caicedo y su nuevo equipo?

Jonathan Caicedo fichó por el Burgos Burpellet BH para 2027. El ecuatoriano llega después de competir con el equipo chino Wheeltop Rotor Chengdu Team, con el que consiguió uno de sus principales resultados de la temporada.

En 2026, el carchense ganó su cuarto título nacional de contrarreloj y posteriormente se incorporó al conjunto asiático. Con ese equipo conquistó la clasificación general del Tour of Magnificent Qinghai.

Caicedo cuenta con cinco temporadas de experiencia en el UCI WorldTour, todas ellas con el EF Education-EasyPost (2019 – 2023). Además, disputó cinco ediciones del Giro de Italia.

¿Qué ganó Jonathan Caicedo en el Giro de Italia?

El principal triunfo de Caicedo en el Giro de Italia llegó en 2020, cuando ganó la etapa 3, con llegada al Etna, después de formar parte de una escapada.

El escalador ecuatoriano también ganó la Vuelta a Colombia en 2018. En 2024 consiguió los títulos de la Vuelta al Táchira y la Vuelta Bantrab.

Estos resultados forman parte del palmarés que llevará al Burgos Burpellet BH para la temporada 2027.

¿Qué dijo Jonathan Caicedo sobre su llegada al Burgos Burpellet BH?

Caicedo se mostró satisfecho por su incorporación al equipo español y consideró que representa una oportunidad para recuperar protagonismo en el calendario europeo.

“Estoy muy contento de poder ser parte del Burgos Burpellet BH en 2027. Es una muy buena oportunidad para mí”, señaló el ciclista ecuatoriano.

Caicedo también aseguró que aportará su máximo esfuerzo y buscará mostrar su mejor versión durante la próxima temporada. Entre sus objetivos está disputar etapas y “dar espectáculo” con el conjunto español.

¿Qué dijo el Burgos Burpellet BH sobre Jonathan Caicedo?

Damien Garcia, director deportivo del Burgos Burpellet BH, destacó la experiencia de Caicedo y su capacidad para competir en diferentes terrenos.

“Es un ciclista muy completo, con muchos años en el UCI WorldTour e, incluso, una victoria en el Giro de Italia”, afirmó Garcia.

El director deportivo también resaltó la actuación del ecuatoriano en el Tour of Magnificent Qinghai, donde consiguió la clasificación general en 2026.

¿Qué otros fichajes tiene el Burgos Burpellet BH?

Jonathan Caicedo es el segundo fichaje anunciado por el Burgos Burpellet BH para la temporada 2027. El equipo español también confirmó la incorporación del estonio Romet Pajur, de 21 años.

Con estas incorporaciones, el conjunto busca fortalecer su plantilla para las carreras por etapas.

Para Caicedo, su llegada supone el regreso a una estructura europea después de competir con el equipo chino. Su experiencia en el UCI WorldTour, sus victorias internacionales y sus condiciones como escalador serán parte de los recursos que aportará al Burgos Burpellet BH.

Con información de EFE