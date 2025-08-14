El ciclista ecuatoriano Jonathan Klever Caicedo, integrante del conjunto mexicano Petrolike, se impuso en la séptima jornada de la Vuelta a Portugal, este jueves 14 de agosto. Por su parte, el ruso Artem Nych cruzó la meta en segundo lugar, resultado que le permitió afianzar su primer puesto en la general.

‘Cubanito’ Caicedo realizó una impresionante escalada en solitario hasta el Alto de la Torre, en la Sierra da Estrela, el punto más alto de la Portugal continental. Completó los 179,3 km de la etapa en 4h 49’ 03’’.

A 33 segundos llegó el ruso Artem Nych (Anicolor–Tien 21), mientras que el portugués Gonçalo Leaça (Credibom–LA Alumínios–Marcos Car) ocupó el tercer lugar, a +46 segundos.

Más noticias:

Así está la Vuelta a Portugal

El ciclista ruso y defensor del título consigue así distanciarse en lo más alto de la general, con una ventaja de 46 segundos sobre el corredor francés y su compañero de equipo Alexis Guerin.

Guerin fue cuarto en la etapa y superó al colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense), que entró en la etapa a sólo ocho segundos del maillot amarillo y, tras su octavo puesto, cae al tercer lugar en la general, a 1 minuto y 20 segundos de distancia.

Por su parte, el también cafetero Adrián Bustamante (GI Group Holding-Simoldes-UDO) terminó en séptima posición, mientras que el español Jesús del Pino (Aviludo-Louletano-Loulé) fue décimo.

Tras dos jornadas montañosas, la Vuelta a Portugal contará este viernes 15 de agosto con una octava etapa relativamente más llana, de 178,2 kilómetros entre las localidades de Ferreira do Zêzere y Santarém.

Los logros de Jonathan Caicedo

Jonathan Caicedo cuenta con más de una década de experiencia en el ciclismo profesional, comenzando en equipos nacionales, pasando por grandes escuadras como el EF Education First y, actualmente, defendiendo los colores del Petrolike de México.

Entre sus logros más destacados se encuentran:

Campeón de Ecuador Contrarreloj en 2015.

en 2015. Campeón Panamericano en Ruta en 2016.

en 2016. Ganador de la Vuelta a Colombia en 2018.

en 2018. Doble campeón nacional (Contrarreloj y Ruta) en 2019.

(Contrarreloj y Ruta) en 2019. Victoria de etapa en el Giro de Italia en 2020.

en 2020. Tercer título nacional contrarreloj en 2023.

en 2023. Vuelta Bantrab de Guatemala, con dos etapas ganadas, en 2024.

En 2025 ha sumado su primer triunfo en la Vuelta a Portugal.