Jhonatan Narváez, puesto 13 de la etapa 4 del Tour de Dinamarca

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) ingresó en el puesto 13 de la etapa 4 del Tour de Dinamarca, con el mismo tiempo del belga Jasper Philipsen que ganó en esta jornada el 19 de agosto del 2022.

Philipsen (Alpecin-Deceuninck) se impuso al sprint en la cuarta etapa del Tour de Dinamarca por delante de su compatriota Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen - Baloise) y el británico Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

El danés Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) mantiene el liderado por la mínima con un tiempo de 14:07:34 empatado con el francés Christophe Laporte y seguido por el danés Soren Kragh Andersen (Team DSM) a 15 segundos del liderato.

En la general, el 'Lagarto' Jhonatan Narváez está en el puesto 37 del Tour de Dinamarca a 1:11 minutos del líder.

La etapa, de 167,3 kilómetros disputada en la localidad de Skive, se decidió en el último suspiro pese a los intentos de escapada del grupo liderado por el noruego André Drege (Team Coop) primero y la huida en solitario del danés Magnus Cort (EF Education-EasyPost) después.

El ataque de Cort a falta de 6,5 kilómetros para entrar a meta no fue suficiente para arrebatarle el liderato a Magnus Sheffield.

El danés se topó con la oposición de Geraint Thomas. El británico detuvo tanto la primera como la segunda arremetida del ciclista del EF Education para salvaguardar el liderato de su compañero en el Tour de Dinamarca.

La quinta y definitiva etapa se disputará este sábado 20 de agosto del 2022 en los 128 kilómetros que conectan las localidades de Give y Vejle.

The guys have been amazing supporting me every day at #PNDKR22

4 stages down, 1 more to go. Let’s do this 👊🇩🇰



