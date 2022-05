Carapaz sube al puesto 11 de la general tras la cuarta etapa del Giro

La cuarta etapa del Giro de Italia, con un final en el mítico volcán Etna, se realizó este 10 de mayo del 2022. El alemán Lennard Kämna fue el ganador, en una jornada en la que Richard Carapaz mejoró cuatro posiciones en la clasificación general.

La prueba se realizó entre Avola y Etna, con 172 km de recorrido que finalizaron con 23 durísimos km de ascenso. El ganador de la jornada fue el alemán Kämna del BORA – hansgrohe.

Kämna y Juan Pedro López (Trek – Segafredo) se disputaron la victoria. Al final de este día, López se convirtió en el nuevo líder de la general con 14:17:07 horas.

Richard Carapaz, quien atacó al final, subió al casillero 11 de la clasificación general. ‘Richie’ es el latinoamericano mejor ubicado y está a 2:06 minutos del líder. Es, además, favorito para ganar el Giro que llegará a su final el 29 de mayo del 2022.

En el Giro de Italia también están los ecuatorianos Jonathan Caicedo, Jhonatan Narváez y Alexander Cepeda.

En la jornada de este 10 de mayo, Narváez fue clave para ayudar a Carapaz en el Ineos.

La quinta jornada se realizará el 11 de mayo del 2022. Será un recorrido de 174 km, con media montaña, entre Catania y Messina.

En esta jornada, el colombiano ‘Supermán’ López abandonó la prueba. Él era uno de los llamados a buscar puestos estelares en la carrera.

The Grenadiers are leading the peloton again, with @NarvaezJho pushing the pace with under 12km to go #Giro pic.twitter.com/enoozL1xFp