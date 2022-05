Carapaz culminó la tercera etapa del Giro. Cavendish ganó

Richard Carapaz , Jhonatan Narváez, Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda, llegaron en el pelotón principal de la tercera etapa del Giro de Italia, que se corrió este 8 de mayo de 2022.

Se trató de una de las etapas más largas de la competencia. En esta oportunidad, los ciclistas recorrieron 201 kilómetros planos entre Kaposvar y Balatonfured, sin escaladas, por lo que fue una jornada adecuada para los velocistas.

Esas condiciones fueron aprovechadas por Mark Cavendish, del Quick Step, que se quedó con el primer lugar tras un apretado sprint final, en el que demostró su experiencia y cruzó la meta en 4:56:39.

Después de la prueba contrarreloj, en la que registró 12:18, Carapaz busca regresar a la zona alta de la tabla general. Sin embargo, tras una etapa tan cerrada, en la que los ecuatorianos ingresaron en el pelotón principal, ninguno descontó tiempo con los líderes.

Así, Carapaz se mantiene en el puesto 15 de la general, con un tiempo de 09:44:25, a 35 segundos del líder de la competencia Mathieu Van der Poel.

Así avanzó la competencia:

