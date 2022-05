Richard Carapaz descansará para luego preparar la Vuelta a España

El podio del Giro de Italia 2022 con Jai Hindley, Richard Carapaz (izq.) y Mikel Landa (der.). Foto: EFE

Redacción Deportes

Después de alcanzar un histórico segundo lugar en el Giro de Italia 2022, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se refirió a su futuro, en el que contempla otro gran desafío en la tercera gran vuelta de la temporada.

‘Richie’ ratificó que se preparará para asumir la Vuelta a España, una de las grandes del ciclismo de ruta junto el Giro de Italia y el Tour de Francia.

La ronda española se cumplirá entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre del 2022. Ese será el próximo gran reto de la ‘Locomotora del Carchi’. “Ahora tenemos un segundo objetivo. Ahora primero descansar y luego sí ya la Vuelta”, confirmó el carchense.

“Muy contento, al final he demostrado una vez más que puedo estar en lo más alto y hoy no ha sido la excepción. Estoy muy contento porque es un gran segundo lugar de un Giro de Italia, es una gran vuelta otra vez para mí y encontrarme otra vez en esta situación es bastante positivo”, le dijo Carapaz a medios presentes en la etapa final del Giro, entre estos Radio La Red, el canal de YouTube Just Cycling, entre otros.

“Creo que ganar, gana uno. Me tocó conformarme con el segundo pero mientras perdure lo seguiré intentando. Por mi parte estoy muy contento”, añadió también a los medios internacionales presentes en Verona, donde concluyó la edición 105 del Giro.

“Y nada, alentarles a los ecuatorianos que no se pongan tristes”, reiteró con una amplia sonrisa el deportista de 29 años.

‘Richie’ cedió el liderato del Giro de Italia en la penúltima jornada, a falta de tres kilómetros para concluir la etapa 20 en la subida de la Marmolada. Entonces, el australiano Jai Hindley lanzó un ataque y el ecuatoriano perdió más de un minuto. “No fue mi día y esa fue la pequeña cosa que hizo la diferencia. Al final ha ganado él y en hora buena”, dijo Carapaz, ciclista del Ineos.

Un resultado histórico para Carapaz en el Giro

Con su subcampeonato en el Giro de Italia, Richard Carapaz aumenta aún más su legado. Es su cuarto podio en una de las tres grandes, después de ganar el Giro de Italia 2019, ser subcampeón de la Vuelta a España 2020 y conseguir el tercer lugar en el Tour de Francia 2021.

A todos esos triunfos, el carchense suma su medalla de oro olímpica alcanzada en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Esos y otros logros lo colocan en un pedestal de honor en la historia del deporte ecuatoriano y del ciclismo a escala global.

Apoyo desde Ecuador

En Tulcán, El Carmelo, Quito, Guayaquil y otras localidades los aficionados se reunieron para alentar a Carapaz en las jornadas finales del Giro.

El 29 de mayo, en el día de la jornada final del Giro, ciclistas y aficionados llegaron hasta la casa de la familia de los padres de Carapaz en Playa Alta, Carchi. Desde allí lo alentaron y se emocionaron al verlo en el podio una vez más.

Lo mismo ocurrió en Tulcán cuando unos 200 ciclistas pedalearon hasta el Velódromo donde presenciaron la etapa 21 en pantallas gigantes.

Ahora, el ecuatoriano descansará unos días y luego se entrenará con la determinación de llegar fuerte a la Vuelta a España. Ganar esa carrera es uno de sus objetivos y de seguro llegará como uno de los grandes favoritos.

¿Se quedará en el Ineos?

Carapaz tiene contrato con el Ineos Grenadiers hasta finales del 2022. En medios de prensa especializados se escucha desde hace meses sobre un posible cambio de equipo.

Lo cierto es que el carchense negocia su continuidad con el Ineos, aunque también es verdad que otros equipos han mostrado interés en contratarlo. Se trata de uno de los ciclistas más fuertes de la actualidad y más de un conjunto lo quiere en sus filas.

Ineos, Movistar Team, EF Education-EasyPost, Arkéa Samsic, entre otros, son algunos de los equipos profesionales con los que se ha relacionado al ecuatoriano para la próxima temporada.