¿Qué harán los favoritos para superar a Tadej Pogacar en el Tour de Francia?

Agencia EFE

La exhibición de Tadej Pogacar en la primera contrarreloj del Tour de Francia, el 30 de junio del 2021, condena a sus principales rivales para el podio de París al ataque en la montaña, la única forma de restar el tiempo ganado por el defensor del título.

Las diferencias logradas por el ciclista del UAE en la meta de Laval fueron un golpe moral para el resto del pelotón, que trataron de compensar mirando todo lo que queda por delante, terreno suficiente para hacer vacilar al joven esloveno de 22 años.

Pogacar tiene a más de un minuto a sus contrincantes por la victoria final, que se encuentran, entre ellos, en un pañuelo de poco más de medio minuto.

De entre los favoritos, el colombiano Rigoberto Urán, subcampeón en 2017, fue de los que mejor se defendió en la contrarreloj frente a Pogacar. Fue decimotercero de la jornada a 1.08 del esloveno y ahora está en el puesto séptimo de la general, a 1.21 del esloveno.

“En estas carreras de tres semanas hay que estar enfocados todos los días. Hoy no se ganaba el Tour, pero nos defendimos bien con los favoritos de la general“, dijo el ciclista del EF, que venía de ganar la crono de la pasada Vuelta a Suiza.

El esloveno Primoz Roglic fue el que menos tiempo perdió de entre los que optan a subir al cajón de París. Pero los 44 segundos que cedió con su compatriota se suman a los que había perdido en los días previos al verse envuelto en caídas.

El segundo de la pasada edición ya había avisado de que no esperaba grandes cosas de la contrarreloj de 27,2 kilómetros de Laval.

El colombiano Rigoberto Urán en la etapa 5 del Tour de Francia, el 30 de junio del 2021. Foto: EFE

Apenas ha tenido tiempo de sanar las heridas que complican su rendimiento sobre la bicicleta. Antes de la cuarta etapa colgó una foto de su cuerpo lleno de vendas, casi momificado por las numerosas heridas que sufrió.

La contrarreloj es su especialidad y, aunque el año pasado perdió el Tour en una crono con Pogacar, es le terreno en el que debía empezar a recuperar terreno.

El ecuatoriano Richard Carapaz, que comenzaba tercero de la general la crono de Laval, no hizo un buen ejercicio y ahora es noveno a 1.36 de Pogacar.

“Queda mucho tour por delante y seguimos convencidos de que estamos en la pelea”, señaló el ciclista del Ineos, muy crítico con su rendimiento: “Sabíamos que no era una contrarreloj que no iba a nuestro favor, hemos hecho lo que hemos podido, pero no estoy muy contento con el tiempo que he hecho”.

El ecuatoriano confía mucho en la fortaleza de su equipo para desbancar a Pogacar, aunque aseguró que no atacarán a lo loco, si no con inteligencia.

“La carrera sigue abierta. Nosotros tenemos un equipo fuerte y eso cuenta mucho en los días que quedan. Tenemos que actuar con inteligencia porque no siempre al ataque se gana”, dijo.

Carapaz, ganador de la reciente Vuelta a Suiza, dijo no estar sorprendido de la actuación de Pogacar y señaló que esperaban que hiciera una gran crono, aunque reconoció que la suya podía haber sido mejor.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del Team Ineos en la etapa 5 del Tour de Francia el 30 de junio del 2021. Foto: EFE

En el seno del Ineos el ambiente no era bueno, porque su compañero británico Geraint Thomas también cedió más tiempo del esperado.

Reputado especialista en la lucha contra el crono, el vencedor del Tour del 2018 también se resintió de las heridas de las caídas sufridas en los primeros días. Entró en la meta con un retraso de 1.18 frente al esloveno y ahora es duodécimo de la combinada a 1.46 de Pogacar.

“Me levanté fatal y luego he ido mejorando. He hecho lo que he podido, pero no me he sentido al cien por ciento. He corrido de forma conservadora, quizá demasiado”, aseguró el ciclista del Ineos.

Al igual que su compañero de equipo, Thomas no da por perdido el Tour y augura pelea.

“El Tour está abierto, Pogacar está en la posición más privilegiada, pero como se ha visto en los primeros días puede suceder cualquier cosa, está todo por decidir”, dijo.

Primoz Roglic en la etapa 5 del Tour de Francia, el 30 de junio del 2021. Foto: EFE

El peor parado de entre los candidatos al podio fue el español Enric Mas, que pese a que perdió 1.49 con el esloveno, aseguró que sus sensaciones fueron buenas.

“Me he sentido bien, las sensaciones han sido muy buenas, es cierto que hubiese podido recortar algunos segundillos, pero estoy contento con las sensaciones”, señaló.

El líder del Movistar reconoció que Pogacar tiene una buena renta, pero destacó que, a tres días de que llegue la montaña, el resto de sus rivales está a una distancia muy pequeña.