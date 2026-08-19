El Tour de l’Avenir 2026 tiene al ecuatoriano Mateo Ramírez entre sus favoritos

El Tour de l’Avenir 2026 contará con la presencia del ecuatoriano Mateo Ramírez. La afamada competencia para corredores sub-23 comenzará este jueves 20 de agosto y reunirá a 25 equipos durante siete etapas.

Ramírez competirá con el UAE Team Emirates Gen Z en una prueba que se extenderá hasta el 26 de agosto.

El Tour de l’Avenir (Tour del Porvenir) es considerado la versión sub-23 del Tour de Francia y ha tenido entre sus ganadores anteriores a figuras como Tadej Pogacar, Egan Bernal y Nairo Quintana, entre otras.

¿Por qué el Tour de l’Avenir 2026 es importante para Mateo Ramírez?

El Tour de l’Avenir 2026 representa una nueva oportunidad para que Ramírez se mida con algunas de las principales promesas del ciclismo internacional.

El ciclista ecuatoriano llega después de una temporada en la que consiguió el segundo lugar en el Giro Next Gen y también fue segundo en el Giro ciclista del Valle de Aosta-Mont Blanc.

Entre los favoritos aparece Lorenzo Finn, campeón mundial sub-23, quien buscará conseguir en una misma temporada el Giro Next Gen y el Tour de l’Avenir.

Según la orgaqnización, Henrique Bravo y Mateo Ramírez aparecen como sus principales rivales, mientras Remi Arsac y Matteo Vanhuffel completan el grupo de candidatos destacados.

¿Quién es Mateo Ramírez?

Mateo Ramírez Torres nació en Quito el 9 de marzo de 2006. Tiene 20 años. Esta temporada ha completado 14 días de carreras y 1 627 kilómetros.

Ramírez ya ha conseguido resultados destacados en competencias en Europa. Fue segundo en el Giro Next Gen y ocupó la misma posición en el Giro ciclista del Valle de Aosta-Mont Blanc.

En el 2025 logró el podio del campeonato nacional de Ecuador. También fue top 10 en el mundial.

¿Cuándo se correrá el Tour de l’Avenir 2026?

La competencia comenzará el jueves 20 de agosto con una etapa entre Ouistreham y Argentan, de 152 kilómetros. La segunda jornada unirá Nogent-le-Rotrou y Amboise, con 116 kilómetros.

La tercera etapa será la más extensa, con 232 kilómetros entre Vierzon y Saint-Vallier. Luego se disputarán las jornadas entre Saint-Vallier y Semur-en-Auxois, y una contrarreloj individual de 16 kilómetros entre Les Carroz y Flaine.

Las dos últimas etapas serán de montaña. La sexta tendrá 149 kilómetros entre Châtillon-sur-Cluses y Val d’Isère, con llegada en el Col de l’Iseran, mientras que la séptima recorrerá 130 kilómetros entre Strambino y Ceresole Reale, con llegada en Lac Serru.