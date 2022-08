Carapaz perdió más tiempo en la sexta etapa de la Vuelta a España

La camiseta roja volvió a cambiar de dueño, al final de la sexta etapa de la Vuelta España. El nuevo líder la general es Remco Evenepoel, mientras Richard Carapaz salió del ‘Top 10’.

La jornada de este 25 de agosto de 2022 fue un tramo de montaña, donde se pensaba que Carapaz podía descontar tiempo con los líderes. Ocurrió todo lo contrario y el tricolor ahora se ubica en el puesto 19, a 2:56 de Evenepoel, que registra 20:50:07.

El recorrido fue de 181,2 kilómetros, que iniciaron en Bilbao y finalizaron con el ascenso al pico Jano, en San Miguel de Aguayo, un puerto de primera categoría, ideal para los escaladores.

La jornada -marcada por una fuerte lluvia- fue coronada por Jay Vine, que sorprendió a los favoritos. Ni Carapaz ni Primoz Roglic lograron acercarse al primer lugar y por el contrario perdieron tiempo respecto del puntero.

😶‍🌫️Niebla y dureza en el ÚLTIMO KM para dar la victoria a @JayVine3 - @AlpecinDCK ¡Disfrútalo con @CarrefourES!



🏔️On a misty final climb of the tough Pico Jano ascent Vine (Alpecin-Deceuninck) was the strongest! Relive the final KM thanks to Carrefour!#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/GF2AVCYYaX