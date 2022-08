Soler gana quinta etapa de la Vuelta a España; Caicedo fue protagonista

Marc Soler se quedó con el primer lugar de la quinta etapa de la Vuelta a España, en una jornada que tuvo como protagonista al ecuatoriano Jonathan Caicedo.

La jornada se cumplió este 24 de agosto de 2022, con un recorrido de 187,2 kilómetros, que inició en Irún y finalizó en Bilbao. Richard Carapaz y Primoz Roglic se mantuvieron siempre en el grupo principal, sin ejecutar ataques.

Soler cruzó la meta en 4:15:23, mientras que el grupo principal llegó cinco minutos después. Eso hizo que Roglic perdiera el primer lugar de la general, que ahora ocupa el francés Rudy Molar, que acumula 16:07:22.

Al final de la jornada, Roglic descendió al quinto puesto, a 4:09 del líder. Carapaz, por su parte, descendió del séptimo al décimo lugar, a 04:42 del francés.

Al igual que la cuarta etapa, esta fue de media montaña, que contó con cinco puertos y un final en descenso. Fue un día ideal para los escaladores, como Carapaz, y un reto exigente para los velocistas.

La jornada anterior, que presentó exigentes escaladas y un calor sofocante, dejó mella en los corredores. Por eso, el grupo principal se mantuvo unido la mayoría del recorrido, con pocos intentos de fuga durante los primeros kilómetros.

