Carapaz finalizó con éxito la Vuelta a España 2022

La Vuelta a España finalizó este 11 de septiembre de 2022, con el belga Remco Evenepoel como campeón y el ecuatoriano Richard Carapaz como líder de la montaña.

Después de 21 etapas, la competencia llegó a su final en el centro de Madrid, que pese a ser un paseo calmado (96,7 km), tuvo momentos emocionantes, que fueron celebrados por los aficionados apostados en las veredas. El ganador de la jornada fue Juan Sebastián Molano con 2:26:36

Carapaz, que ya había asegurado su camiseta de puntos azules como líder de la montaña, intentó dar una de las sorpresas de la jornada, cuando atacó en el sprint intermedio, que ganó Enric Mas.

