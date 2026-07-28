Carapaz y los ecuatorianos que han hecho historia en Francia

Richard Carapaz tuvo una destacada participación en el Tour de Francia tras ganar el premio de montaña, dos etapas y ser elegido ciclista supercombativo. El ecuatoriano volvió a hacer historia, sin embargo, no es el único deportista del país que se ha destacado en tierras francesas.

Richard Carapaz y su historia en el Tour de Francia

La primera aparición de Richard Carapaz en el Tour de Francia fue en el 2020 con el Team INEOS. Allí alcanzó el puesto 13 de la clasificación, sin embargo, cuatro participaciones más le sucederían.

En 2021, con el mismo equipo, Carapaz consiguió terminar en el podio del certamen al quedar en el tercer puesto. Esa fue la mejor clasificación ha conseguido en el evento.

Para el 2023, ya con el EF Education – EasyPost, Carapaz debió retirarse por una fractura de rótula. En el 2024, sin embargo, hizo historia y se convirtió en el primer ecuatoriano en lucir el maillot amarillo de los líderes. Aunque no consiguió sostener el primer puesto y terminó en el 17, sí se coronó campeón de montaña, ganó la etapa 17 y consiguió la distinción a la supercompetitividad.

Su papel en el 2026 fue uno de los mejores. Consiguió lo mismo que en el 2024, pero terminó en el puesto ocho. Además, ganó dos etapas y se convirtió en el ciclista latinoamericano con mayor cantidad de triunfos en carreras de paso en grandes vueltas.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, cinco ecuatorianos fueron medallistas en Francia

En aquel 2024 en el que Carapaz también se lució en el Tour de Francia, cinco deportista ecuatorianos se destacaron en tierras galas. La delegación tricolor consiguió hacerse con cinco medallas en los Juegos Olímpicos de París.

Daniel Pintado logró la medalla de oro en marcha. Dentro de la misma disciplina, en relevos mixtos, él y Glenda Morejón compartieron la presea de plata.

Lucía Yépez, en lucha olímpica, se sumó a los segundos lugares. Las hermanas Neisi Dajomes y Angie Palacios lograron llevarse el bronce en halterofilia.

Jefferson Pérez, con récords y campeón del mundo

Jefferson Pérez, otro de los nombres históricos en el deporte ecuatoriano, también dejó su huella en Francia. Este se consagró campeón mundial de 20 kilómetros marcha en el 2003 en París.

Con un tiempo de una hora, 17 minutos y 21 segundos, el cuencano marcó un récord mundial. Además, fue el primer sudamericano en terminar primero la prueba de atletismo.

Willian Pacho, un ecuatoriano que rompe récords con el PSG

El defensa central ecuatoriano Willian Pacho llegó al PSG a mediados del 2024 y permanece en el club parisino. Con este ha conseguido nueve títulos, entre locales e internacionales.

Es el primer y único tricolor en haber conseguido títulos en Francia y en también ganar la UEFA Champions League. Este último trofeo lo consiguió de manera consecutiva en 2025 y 2026.

Andrés Gómez y Roland Garros

Roland Garros es una de las competencias más prestigiosas del tenis y forma parte de los cuatro Grand Slam de la ATP. Andrés Gómez es el único ecuatoriano que ha conseguido ganar tal torneo, que se celebra anualmente en París.

En 1988, Gómez consiguió ganarlo dentro de la modalidad de dobles, junto al español Emilio Sánchez. Para 1990 llegó su consagración individual en el certamen, cuando derrotó en la final a Andre Agassi.

Las atletas paralímpicas también se han destacado

Los Juegos Paralímpicos de 2024 también se llevaron a cabo en París. Allí, Ecuador consiguió cuatro medallas, dos de oro y dos de plata.

Los máximo triunfos le correspondieron a Kiara Rodríguez, quien venció en 100 metros planos y salto largo. Poleth Méndes sacó un bronce en lanzamiento de bala y Estefany López en lanzamiento de disco.