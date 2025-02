La Noche Amarilla se celebrará este sábado 1 de febrero del 2025 y será el primer festejo en el año de centenario de Barcelona SC. Para el evento, el ‘Ídolo’ tendrá una estrella invitada y, aunque en un inicio se pensaba que sería el exfutbolista Francesco Totti, eso no sucederá y el exárbitro Byron Moreno reveló la razón.

La expectativa crece por el acto en el que el cuadro torero llevará a cabo un show musical, la presentación de sus nuevos refuerzos y plantilla para el 2024 y el cierre de esta. Como plato fuero, el equipo canario se enfrentará a Emelec en un Clásico del Astillero amistoso.

En los últimos años, Barcelona SC se ha caracterizado por tener como invitado a un exjugador de talla mundial. Antes de que se oficialice a la figura que tendrá tal distinción, Francesco Totti había sido el elegido para ponerse la casaca amarilla.

Pese al interés por el italiano, aquello no llegó a concretarse. Byron Moreno, exárbitro que vivió un polémico momento junto a Totti en el Mundial 2002, expuso que el europeo declinó su arribo a Guayaquil debido a que él no dirigiría el partido.

Byron Moreno y sus mensajes con Francesco Totti antes de la Noche Amarilla

En diálogo con la Radio Mach Deportes, Moreno explicó que habló previamente con Francesco Totti antes de la Noche Amarilla. Allí, este le consultó si él sería el árbitro del compromiso para tomar la decisión de acudir.

“Durante la semana recibí un mensaje. Me sorprendió y era del número 10 de la Selección de Italia y de la Roma. Me consultaba si yo iba a dirigir la Noche Amarilla. Le dije que no, por problemas que se dieron en la Noche Blanca (…) Me dice ‘si no arbitras, no voy’… y no vino. No vino Francesco Totti porque no iba a dirigir yo la Noche Amarilla“, sostuvo Moreno.

El coincidir en el evento de Barcelona SC hubiese significado un reencuentro en un partido después de 23 años entre los dos personajes. En el Mundial de Corea-Japón 2002, Moreno expulsó de manera controversial a Totti en un partido entre Italia y Corea del Sur, el cual finalizó en un triunfo a favor de los asiáticos.

¿Quién será la estrella de la Noche Amarilla?

Barcelona SC oficializó como estrella de la Noche Amarilla a Carles Puyol, campeón del mundo con España y figura con el FC Barcelona de aquel país. Este se retiró de las canchas en 2014 con el conjunto catalán, en el que militó durante toda su carrera.