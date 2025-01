Byron Moreno fue uno de los protagonistas de la Noche Blanca de Liga de Quito. Su presencia causó más de una reacción antes, durante y después del espectáculo montado en el Rodrigo Paz el sábado 25 de enero de 2025.

Liga de Quito invitó a Byron Moreno para que dirija el partido de las leyendas, pero también fue requerido de emergencia para que imparta justicia en el encuentro entre los albos y Alianza Lima de Perú.

Byron Moreno responde a Muentes

Luis Muentes, presidente de la Agremiación de Árbitros de Ecuador, fue tajante al mencionar que la terna arbitral comandada por Roddy Zambrano para dirigir el partido amistosos de la Noche Blanca, no podía compartir camerino con Moreno.

“No podemos compartir programación o camerino con una persona que ha sido expulsada (de la Agremiación de Árbitros). Nosotros no actuamos en contra de ninguna institución y no es personal (…) no podemos mezclarnos con cualquier persona”, sostuvo este lunes 27 de enero en La Red.

Moreno fustigó esas declaraciones y mencionó que Muentes “quiso” perjudicarlo, pero que el daño no es para él, sino para los árbitros encabezados por Zambrano, que llegaron a ‘Casa Blanca’ a cumplir con la designación con antelación.

“Estuvimos conversando”, aseguró el exárbitro mundialista en Corea-Japón, en referencia a lo que sucedió en la previa del inicio de la Noche Blanca con sus excolegas con lo que compartió el camino.

“Acá no hay ningún rechazo. Él no puede tomarse a personal que para el arbitraje ecuatoriano el señor Byron Moreno es una vergüenza. A veces se habla sin pensar”, sostuvo el quiteño nacido el 23 de noviembre de 1969.

“Quería utilizar a los árbitros del país para sacarse esa frustración y la pica que tiene conmigo, porque soy crítico con la forma como dirige el gremio”, aseguró en MachDeportes.

El inicio del fin de Moreno

En 2002 hubo un partido polémico entre Liga de Quito y Barcelona SC. Fue el 8 de septiembre de ese año. En los 90 minutos reglamentarios, los amarillos vencían por 3-2 a los albos.

El árbitro que dirigió ese partido fue Byron Moreno. El réferi adicionó 12 minutos. En ese tiempo, Liga de Quito empató el marcador y lo remontó para el 4-3 final.

Moreno, en ese tiempo, figuraba como candidato a concejal de Quito, y eso generó muchos comentarios adversos.

El arquero de BSC, en ese entonces, fue José Francisco Cevallos, luego campeón con los quiteños de la Copa Libertadores 2008, Copa Sudamericana 2009 y Recopa Sudamericana 2009 y 2010.

Tras ese partido, Moreno recibió una sanción de 12 fechas sin dirigir. Cumplió la sanción y en el 2003 volvió a dirigir, pero luego de pitar tres partidos decidió retirarse de la actividad.

