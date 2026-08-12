Bus de Sao Paulo en Sudamericana fue detenido con 86 kilos de marihuana

El Sao Paulo de Robert Arboleda igualó por 1-1 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Bolívar, pero vivió un particular momento antes del compromiso. El bus que iba a transportar al equipo para el cotejo, desde su hospedaje, fue incautado con 86,5 kilos de marihuana.

¿Qué pasó con el bus de Sao Paulo antes del partido de Sudamericana?

De acuerdo al medio brasilero Universo Online (UOL), el transporte, que contaba con las insignias del equipo, fue detenido cerca de la localidad de Cochabamba durante el 9 de agosto. Dentro del automotor se encontraron cuatro bolsas con el estupefaciente y tres personas fueron detenidas.

El hecho ocurrió dos días antes del cotejo, pues este estaba pactado para el 11 de agosto, y sin la presencia de la delegación. Tras ello, la empresa contratada envió un nuevo vehículo para trasladar al equipo a su cotejo.

La noche del 10 de agosto, asimismo, otro bus fue el que transportó al equipo desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta su hotel. Miembros del club paulista le confirmaron al citado medio que se les prestó el servicio con normalidad.

Cosmos, empresa proveedora del transporte, se deslindó del acto y responsabilizó a sus conductores. Asimismo, dejó claro que Sao Paulo tampoco contaba con ningún tipo de vinculación y lamentó los inconvenientes.

🚨 Apurei o que está sendo noticiado pela imprensa boliviana nesta manhã. A história é a seguinte: o São Paulo contratou a empresa Buses Cosmos para cuidar da logística de ônibus na chegada em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. No transporte da empresa do ônibus até a cidade… pic.twitter.com/A9j3UiPxih — Gabriel Sá (@OGabrielSa) August 11, 2026

¿Cómo quedó Bolívar vs. São Paulo?

Tras el suceso que involucró al medio de transporte del conjunto tricolor, este se midió a Bolívar en el Estadio Hernando Siles de La Paz. En la fase previa, la escuadra brasilera dejó fuera a Boston River de Uruguay.

Contra los bolivianos, Sao Paulo se puso por delante gracias al ecuatoriano Robert Arboleda. Este consiguió conectar un centro desde el costado derecho a los 23 minutos de juego.

El empate para los locales llegó a los 63 minutos gracias a un gol de Carlos Melgar. La revancha será el martes 18 de agosto en Sao Paulo.

Para la visita, Bolívar llegará con el antecedente positivo de haber eliminado a Gremio de Porto Alegre en tal condición. A tal equipo superó tanto en Bolivia como en Brasil.

¿Qué le espera a Sao Paulo y Robert Arboleda antes de la revancha?

Previo al siguiente compromiso frente a Bolívar en la Copa Sudamericana, Sao Paulo deberá enfrentarse ante Coritiba en el Brasileirao. El compromiso será el sábado 15 de agosto a las 19:00.

Dentro del torneo de Brasil, el plantel tricolor se ubica en el duodécimo puesto. Cuenta con 26 puntos en 21 partidos.