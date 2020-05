El ecuatoriano Carlos Gruezo está listo para volver a jugar con el Augsburgo en la Bundesliga

LEA TAMBIÉN

El mediocampista Carlos Gruezo está listo para volver a jugar con el Augsburgo, su actual equipo en Alemania, cuando enfrente al Wolfsburgo el sábado 16 de mayo del 2020. La Bundesliga es la primera de las grandes ligas europeas que volverá a la competencia luego de la para obligatoria por la pandemia global del covid-19.

El futbolista de 25 años concedió una entrevista a Radio Huancavilca (830 AM) de Guayaquil. Allí mencionó que está preparado para volver a la competencia, al igual que comentó algunos detalles sobre la reanudación del torneo doméstico.



“Se están tomando muchas medidas acerca de los controles, la distancia. Pero estoy contento por regresar a las canchas”, comentó el exvolante de Barcelona SC.



Gruezo volvió al fútbol teutón en el verano del 2019, proveniente del FC Dallas de la Major League Soccer (MLS). Una lesión el 24 de agosto, en el duelo frente al Unión Berlín, lo alejó de las canchas durante seis meses luego de actuar tan solo en cuatro compromisos: dos por Bundesliga, uno por la Copa Alemania y otro por Europa League.



Tras recuperarse y volver a jugar a finales de febrero, el parón de la liga por el coronavirus lo volvió a alejar de las canchas. Sin embargo, él dijo sentirse tranquilo, y confía que, en el caso de tener minutos el fin de semana, lo hará de la mejor manera.

“Tuve una lesión de seis meses, luego el parón por la pandemia, nuevamente empezar desde cero. Estoy Tranquilo, creo mucho en Dios, si me toca estoy muy seguro de que lo puedo hacer bien”.



El deportista también manifestó que la cuarentena en territorio alemán no fue tan rigurosa: “Nosotros no tuvimos una cuarentena tan extensa como en otros países, tuvimos cuatro días sin ir al club, podíamos ir a caminar al parque, fuimos el único equipo de Alemania que no paró”.

Según dijo, al inicio de la cuarentena algunos de sus compañeros no estuvieron de acuerdo en paralizar los entrenamientos, sobre todo porque el exfutbolista alemán Heiko Herrlich asumió como nuevo entrenador del Ausburgo apenas una semana antes de la para. Por ello, el plantel decidió continuar entrenando. Su equipo ocupa la décimo cuarta posición en la tabla general.



Para finalizar mencionó que, a pesar de no haber tenido contacto con el DT de la Selección ecuatoriana, Jordy Cruyff, espera ser tomado en cuenta para las eliminatorias rumbo a Catar 2022.



“Yo siempre voy a estar con ganas de vestir la camiseta de la selección nacional, cantar el himno, es un privilegio representar a mi país. Si me toca estar para los partidos de eliminatorias estaré, sino apoyaré a la selección como un ecuatoriano más frente al televisor”, agregó.