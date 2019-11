El jugador Bryan Carabalí anhela la gloria con el ‘Bombillo’

LEA TAMBIÉN

Bryan Carabalí tiene un modismo de hablar distinto al de un esmeraldeño. El lateral de Emelec se ríe cuando se le pregunta por qué utiliza términos populares de Cuenca, ciudad donde se radicó desde los nueve años.

Sus estudios los realizó en la capital azuaya, por lo que el contacto con los demás niños hizo que adoptara modismos propios de esa ciudad. Está orgulloso de su acento, está agradecido con Cuenca por lo que le brindó a él y a su familia.

Se mudó porque sus padres buscaron una mejor oferta laboral. Siempre le gustó el fútbol, por lo que su padre, Dixson Carabalí, lo inscribió en las formativas de Deportivo Cuenca; acudía a los entrenamientos luego de sus clases.



Ahora que está en Emelec, recuerda con nostalgia esos primeros años de su vida. Está orgulloso porque pasó de jugar en la calle, apostando la cola y los panes, para actuar en los campeonatos nacionales e internacionales.

“Jugar al fútbol siempre fue mi sueño, Deportivo Cuenca me dio mucho y estoy agradecido con ellos por eso. Ahora me debo a Emelec, creo que es una gran oportunidad en mi carrera”, dijo el lateral.



Hace dos años terminó sus estudios de secundaria. Mientras actuaba con el ‘Expreso Austral’ asistía a clases nocturnas en el colegio San Francisco. Combinar los estudios con el fútbol fue difícil, según cuenta, pero eso le enseñó a valorar la profesión.



Los entrenadores César Bermeo y Edwin Carabajo, de las formativas morlacas, fueron quienes moldearon su carácter. Identificaron sus fortalezas en la cancha y le dieron la vocación ofensiva que le permitieron disputar 129 partidos en la Serie A, a sus 21 años, en los dos clubes que representó.



Es modesto y evita calificar su rendimiento en Deportivo Cuenca y Emelec, durante esta temporada. Sin embargo, sus actuaciones fueron consideradas por el DT interino de la selección mayor, Jorge Célico, que lo usó en los últimos dos partidos amistosos de la Tri.



Su presencia en la selección enorgulleció al entrenador eléctrico, Ismael Rescalvo. El entrenador español está contento con el rendimiento del deportista, que es fijo en sus alineaciones titulares.



“No estoy seguro desde hace cuánto Emelec no tenía jugadores en la selección, pero era ya un largo tiempo. Que hayan llegado Bryan y Joao (Rojas) habla de su buen trabajo individual y en el equipo, es importante para nosotros”, dijo el entrenador español.

El entrenador y el lateral tienen una buena relación. Carabalí recuerda que Rescalvo fue el primero en llamarlo, para contarle del interés eléctrico en su contratación, luego de un proceso de ‘scouting’ que realizó dentro del país.



“Vine a Emelec porque quiero ser campeón, llegamos a la segunda fase en buena racha y debemos ratificarlo”, dijo emocionado Carabalí, que tras sus partidos con la Tri, se apunta como titular para el juego de hoy (16:00) ante Macará, por los cuartos de final de los ‘playoffs’.