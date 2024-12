Pervis Estupiñán y el Brighton jugaron su último partido del año en la Premier League ante el Brentford. Las dos escuadras sacaron un punto cada una tras firmar un empate en el cual ninguno de los clubes logró anotar en la portería rival.

Este 27 de diciembre se jugaron los dos últimos partidos que le correspondían a la fecha 18 de la liga inglesa y su ‘Boxing Day‘. Para el cotejo, el plantel del lateral ecuatoriano hizo de local en el Falmer Stadium y sus adversarios abandonaron Londres.

De cara al compromiso, el Brighton arribó en el décimo puesto de la tabla de posiciones con 25 unidades. El Brentford llegaba en una situación similar y de paridad, pues ocupaba el decimosegundo puesto con 23 puntos acumulados.

Para el choque, Pervis Estupiñán saltó a la cancha como titular y se mantuvo en ella durante los 90 minutos de juego. A su vez, el defensor ecuatoriano se ubicó en su posición habitual como lateral izquierdo.

Un cotejo sin goles para el Brighton y el Brentford

Ambos equipos se mostraron parejos desde la alineación, en la que plantearon un sistema de 4-2-3-1 y no se sacaron mayores ventajas durante el partido. Pese a ello, el Brighton superior en cuanto a posesión de pelota y remates al arco.

Las ‘Gaviotas’ fueron las que lideraron la propuesta ofensiva, pero aquello no fue un sinónimo de dominio sobre el Brentford. Aunque las ‘Avispas’ no atacaron demasiado ni fueron los dueños del balón, no dejaron que los locales practiquen un fútbol cómodo o puedan desarrollar su idea de juego.

En el cierre de partido, durante los minutos de descuento, el Brighton tuvo una de las acciones más claras del cotejo, pero no la pudo concretar. El equipo encadenó un contraataque, pero Simon Adingra no pudo definir.

Con el empate, el Brighton sumó 26 puntos y se mantuvo en la décima posición de la Premier League. Sus rivales sumaron 24 y ascendieron hasta la decimoprimera casilla.

Pervis Estupiñán y su temporada con el Brighton

Con el último partido de 2024, Pervis Estupinán llegó a la quincena de compromisos dentro de la liga de Inglaterra. Pese a ello, este suma otros tres cotejos con el Brighton gracias a que también tuvo actividad en la EFL Cup.