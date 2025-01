Barcelona SC se prepara para encarar la campaña 2025, en la cual celebrará su aniversario número 100, y ya definió su preparación y arrancó sus trabajos. El equipo viajará a Manabí para continuar con su pretemporada y llevará a 33 futbolistas.

Pese a que el conjunto torero volvió a sus actividades durante el viernes 3 de enero de 2025 en Guayaquil, este realizará un viaje. Durante este lunes 6 de enero dio a conocer los nombres que se trasladaría hacia tierras manabitas.

Más noticias:

Entre los futbolistas que figuran dentro de la convocatoria para la travesía y los trabajos de preparación se encuentra la base de la temporada previa. Asimismo, también estará presente el único fichaje que ha realizado el club, mientras que también resaltan ausencias de jugadores que ya fueron desvinculados y otros que aún forman parte del ‘Ídolo’.

Los toreros realizarán su preparación para un año en el que disputarán Liga Pro y Copa Ecuador a nivel local y Copa Libertadores, desde su segunda fase previa, a nivel internacional. Antes, además, celebrarán la Noche Amarilla en distintas partes de Ecuador y en el extranjero debido a su centenario.

Listado de jugadores de Barcelona SC para su pretemporada

Arqueros:

Javier Burrai.

Víctor Mendoza.

Álvaro Preciado.

Kevin Angulo.

Defensas:

Byron Castillo.

Bryan Carabalí.

William Vargas.

Álex Rangel.

Gustavo Vallecilla.

Jhonnier Chalá.

Yosimar Nazareno.

Anibal Chalá.

Neycer Castro.

Mario Pineida.

Dylan Luque.

Volantes:

Jesús Trindade.

Leonai Souza.

Dixon Arroyo.

Santiago Montaño.

Pedro Rodríguez.

Bryan Oyola.

Gabriel Cortez.

Juan Usma.

Johan García.

Eduard Bello.

Joao Rojas.

Delanteros:

Janner Corozo.

Jhon Acurio.

Cristhian Solano.

Jandry Gómez.

Pablo Calle.

Andrés Viteri.

Octavio Rivero.

El mercado de fichajes de Barcelona SC

Barcelona SC tan solo ha realizado un fichaje para la temporada venidera. El equipo oficializó a Gustavo Vallecilla, quien se marchó de Universidad Católica y tendrá su segunda etapa con el elenco torero.

El plantel canario, sin embargo, sí ha experimentado salidas. Fernando Gaibor, Nicolás Ramírez y Adonis Preciado no continuarán en el club. Aunque Luca Sosa no forma parte de los citados para el viaje a Manabí, el futuro de este aún no se ha definido.

En cuanto a potenciales incorporaciones, el ‘Ídolo’ sigue los pasos de Joaquín Valiente, volante uruguayo. Asimismo, ante una posible salida del delantero Octavio Rivero, el presidente del club Isaac Álvarez señaló que este debe cumplir su contrato.

No te pierdas San Viernes y El Confesionario