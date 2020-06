Fabián Bustos: “Nosotros no hemos pedido ningún jugador”

LEA TAMBIÉN

Luego de culminar una jornada más de entrenamientos en las canchas alternas del estadio Monumental, Fabián Bustos, DT de Barcelona, compareció en una rueda de prensa virtual la mañana del jueves 26 de junio del 2020. Ahí comentó que el plantel se prepara para el arranque del torneo, a la espera de la confirmación de la fecha de reanudación por parte de las autoridades.

“Trabajamos para reiniciar el 17 de julio, que es la fecha que nos dijeron, pero LigaPro depende de la autorización del COE. Ojalá todo llegue a buen puerto, porque el grupo quiere jugar, cumpliendo todos los protocolos”, expresó el entrenador argentino.



Para el estratega, mientras más pronto se reanude el campeonato, el plantel podrá afrontar de mejor manera el calendario, “porque después pueden apretarse mucho las fechas”.



Mientras tanto los amarillos continúan realizando trabajos para fortalecer la parte física. Bustos agregó que mientras no exista competencia, no podrá evaluar el ritmo de juego:



“Aún no podemos hacer fútbol (reducido o amistoso) porque respetamos los protocolos del COE y la LigaPro. Lo haremos cuando nos autoricen. Los jugadores están deseosos por jugar, pero debemos ser precavidos”.



Aspira a reanudar el campeonato nacional de la mejor manera, por ello busca que Barcelona sea un equipo sólido en ataque y en defensa. “Me gustan los equipos que defiendan bien y con vocación ofensiva, que sean agradables para el hincha. Tenemos mucha calidad individual”, acotó el argentino, campeón con Delfín en el 2019.



Sobre Michael Arroyo dijo que el delantero está retomando de a poco su nivel. “Hay trabajos intensos al final en que siente la falta de competencia, pero tiene mucha capacidad y los trabajos con pelota los hace excelentes. Lo estamos recuperando de la mejor manera”.



Consultado sobre el supuesto interés del 'Ídolo' de contar con el volante Jefferson Orejuela, que finalizaría su vínculo con el Querétaro de México, el entrenador aclaró que no solicitó ninguna contratación para reforzar el plantel.



“Nosotros no hemos pedido ningún jugador, ni tampoco ninguna desvinculación. Puede haber rumores. Oficialmente no hay nada, no hemos hablado del tema”, concluyó.