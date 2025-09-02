RJ Luis Jr., jugador de baloncesto y nuevo integrante de los Boston Celtics, está en Ecuador desde el pasado sábado 30 de agosto.

Llegó junto a sus padres y hermanas al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en un viaje especial para reencontrarse con sus raíces ecuatorianas. Su madre, Verónica, es originaria de Cuenca.

La visita del joven atleta se extenderá hasta el sábado 6 de septiembre, con actividades tanto en Quito como en Cuenca. Durante su estadía, tiene previsto recorrer academias de baloncesto para apoyar a jóvenes talentos y promover el deporte.

“Regresar a Ecuador es muy especial para mí y mi familia. Queremos estar cerca de los jóvenes y animarlos a creer en su talento, para mostrarles que los sueños, con disciplina y esfuerzo, sí se cumplen”, expresó el jugador en sus redes sociales.

Encuentro con Daniel Noboa

Este martes 2 de septiembre, RJ Luis Jr. compartió un momento con el presidente Daniel Noboa, quien destacó la importancia de impulsar el deporte en la juventud ecuatoriana.

“Construimos un país donde queremos que los jóvenes crean en el deporte como un camino. Gracias RJ Luis Jr. por recordarnos que sí se puede”, escribió el mandatario en sus redes sociales, acompañado de fotografías del encuentro.

El jugador respondió con un mensaje de agradecimiento y compartió imágenes del momento en su Instagram, donde se lo vio junto a Noboa, sus padres y una de sus hermanas. Además, posó con la camiseta número 12 que vestirá en los Boston Celtics, la franquicia más ganadora de la NBA.

Antes de su reunión con el presidente, el lunes 1 de septiembre, RJ Luis Jr. visitó la Mitad del Mundo, donde compartió videos y fotografías de su experiencia turística en Quito.

El salto a los Boston Celtics

RJ Luis Jr. firmó inicialmente un contrato dual con los Utah Jazz tras no ser seleccionado en el Draft de la NBA. Sin embargo, el pasado 5 de agosto se confirmó su traspaso a los Boston Celtics, actuales campeones de la liga.

La noticia fue revelada por el periodista Shams Charania, uno de los insiders más confiables de la NBA. Según el reporte, Boston adquirió al joven de ascendencia ecuatoriana y dominicana a cambio de Georges Niang y dos selecciones futuras de segunda ronda del Draft.

Aunque no tuvo participación en la Summer League con los Jazz, su potencial llamó la atención de los Celtics, que lo ven como una apuesta a futuro dentro de su proyecto deportivo.

Su paso por la universidad

RJ Luis Jr. jugó su última temporada en la Universidad St. John’s Red Storm, perteneciente a la División I de la NCAA, la categoría más competitiva del baloncesto universitario en Estados Unidos.

Durante esa temporada, fue la gran figura del equipo, clasificando al March Madness por primera vez en más de 20 años. Además, ganó el título de la conferencia Big East, lo eligieron Jugador del Año, integró el Primer Equipo de la liga y el Segundo Equipo All-American.

El escolta promedió 18,2 puntos, 7,2 rebotes, 2 asistencias y 1,4 robos por partido.

