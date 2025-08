RJ Luis Jr. firmó con Utah Jazz un contrato dual tras no ser seleccionado en el Draft. Sin embargo, este martes 5 de agosto, se confirmó su traspaso a los Boston Celtics, campeones de la NBA en 2024.

La noticia la reveló el periodista Shams Charania, uno de los insiders más confiables de la liga. Según el reporte, Boston adquirió al joven de ascendencia dominicana y ecuatoriana a cambio de Georges Niang y dos futuras selecciones de segunda ronda del Draft.

Aunque no tuvo participación en la Summer League con los Utah Jazz, el potencial de RJ Luis Jr llamó la atención de los Celtics, quienes vieron en él una oportunidad atractiva de desarrollo.

A pesar de no ser drafteado, el escolta tuvo destacadas actuaciones en el baloncesto universitario, lo que le permitió firmar un contrato de dos vías, ideal para jóvenes promesas.

Niang returns to Utah now and his salary goes into the massive John Collins trade exception along with two draft assets. The move allows the Celtics have more salary relief below the second apron. https://t.co/y09vRzWxGx