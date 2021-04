Aucas decidió no inscribir a jugadores para enfrentar a Barcelona, según el director de competencias de la LigaPro

El partido entre Barcelona SC y Aucas, por la octava fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, terminó en menos de 20 minutos, debido a la falta de futbolistas en el equipo oriental. Los capitalinos solo presentaron a siete deportistas, debido a contagios masivos de covid-19, y tras la lesión del arquero Johan Lara, el juez central finalizó el encuentro.

Según David Constante, director de competiciones de la LigaPro, Aucas pudo haber llevado más deportistas, ya sea de su equipo de reservas o formativas, pero se habrían negado a realizar la inscripción de estos.



"Nosotros tuvimos la apertura con Aucas para que puedan inscribir jugadores, control financiero iba a agilitar las cosas pero el club decidió no hacer la gestión", dijo el funcionario, en una entrevista para radio Caravana, este 13 de abril de 2021, un día después del encuentro.



A decir de Constante, la suspensión del partido por casos de covid-19 no está contemplado en el reglamento de competencias ni en el de bioseguridad, aprobado en el 2020, durante un Consejo de Presidentes virtual.



“Las alarmas se activaron desde el día sábado (dos días antes del partido), hubo tiempo para realizar la gestión de inscripción y la predisposición de la LigaPro, sin embargo, no se hizo", refirió Constante.



Andrés Báez, gerente de Aucas, dijo que el club sufrió 18 contagios, por lo que buscaron diferir el partido. Según él, tuvieron conversaciones con el titular de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, y con el vicepresidente de Barcelona, Aquiles Álvarez, quienes no habría aceptado la postergación.



"Los juveniles que entrenan con primera también tienen síntomas y no están inscritos para este torneo por el control financiero", mencionó Báez, en radio La red. En total, el club registra 21 contagiados, entre jugadores y miembros del cuerpo técnico.



Finalmente, el directivo de Aucas recordó que el juego entre Universidad Católica e Independiente del Valle se suspendió, por fuerza mayor. "No entiendo por qué no se hizo lo mismo", dijo.



El juego entre los equipos capitalinos, al que se refiere Báez, se aplazó debido que el cuadro rayado viajó a Paraguay para jugar la Copa Libertadores y debía cumplir con 10 días de aislamiento obligatorio, por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.