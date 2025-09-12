Glenda Morejón vive un momento especial en su vida personal. Después de un 2024 histórico en lo deportivo, en el que consiguió la medalla de plata en marcha mixta por relevos en los Juegos Olímpicos de París, la imbabureña anunció el jueves 11 de septiembre el nacimiento de su primera hija.

A través de sus redes sociales, Morejón y su esposo, Marlon Pesántez, compartieron la noticia y revelaron que la niña llevará el nombre de Victoria.

“Un nuevo capítulo comienza en nuestras vidas. Te amamos princesa. Gracias por elegirnos como tus papás”, escribieron junto a una fotografía familiar.

Comenzó con la plata olímpica y ahora continúa con la llegada de su hija

Una medalla para la historia

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Glenda Morejón se consolidó como referente del atletismo nacional.

Compitió en dos pruebas: en los 20 km marcha femenina, donde alcanzó el sexto puesto y un diploma olímpico, y en la prueba mixta de marcha, en la que junto a Daniel Pintado obtuvo la medalla de plata tras recorrer 42 km en 2:51:22 horas.

Ese resultado convirtió a Morejón en la primera mujer ecuatoriana en ganar una presea olímpica en atletismo y en una de las figuras más destacadas del deporte nacional.

Glenda Morejón con su medalla de plata tras los Juegos Olímpicos de París 2024.

De la pista al altar

El 2024 marcó un año decisivo en la vida de la marchista. Además de su medalla olímpica, Morejón celebró su matrimonio con Marlon Pesántez en octubre, en una ceremonia realizada en Cuenca.

En marzo de 2025, la atleta de 25 años anunció que estaba embarazada y a la espera de su primer hijo, una noticia que se convirtió en motivo de alegría para la comunidad deportiva del país.

Glenda Morejón y su novio Marlon Pesantez se comprometieron en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Futuro competitivo

De momento, la marchista no ha anunciado cuándo retomará su calendario de competencias ni el proceso de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Su ausencia se suma a la de Daniel Pintado —quien atraviesa un proceso de rehabilitación tras una cirugía— como dos de las bajas más sensibles para Ecuador en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, que se celebra del 12 al 21 de septiembre.

