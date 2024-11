En la antesala de los World Athletics Awards 2024, los finalistas para el galardón de Atleta del Año quedan confirmados. Los dos atletas más destacados de cada categoría: pista, campo y fuera de estadio resultaron seleccionados tras la primera ronda de votación. El atleta ecuatoriano Daniel Pintado está nominado en una categorí

Esta etapa incluyó los votos del Consejo de World Athletics, de la Familia World Athletics y del público en redes sociales. Ahora, uno de estos dos finalistas recibirá el título como el mejor de su categoría. La elección determinará quién se lleva el premio general de Atleta del Año.

Este año introduce una nueva fase de votación, en la que los fanáticos decidirán al ganador absoluto en la semana del 4 al 10 de noviembre.

Para participar en la votación lo podrán hacer en el siguiente link.

En la categoría femenina de pista, Julien Alfred, campeona olímpica de 100 metros de Santa Lucía, y Sydney McLaughlin-Levrone, campeona olímpica de 400 metros vallas de Estados Unidos, compiten por el galardón.

En la categoría masculina de pista, destacan Jakob Ingebrigtsen, campeón olímpico de 5000 metros de Noruega, y Letsile Tebogo, campeón olímpico de 200 metros de Botsuana.

Por su parte, en la categoría femenina de campo, Yaroslava Mahuchikh, campeona olímpica de salto alto de Ucrania, y Nafissatou Thiam, campeona olímpica de heptatlón de Bélgica, se enfrentan.

En la categoría masculina de campo, los finalistas incluyen a Mondo Duplantis, campeón olímpico de salto con pértiga de Suecia, y Miltiadis Tentoglou, campeón olímpico de salto largo de Grecia.

Por otro lado, en la categoría de fuera de estadio, Ruth Chepngetich, récord mundial en maratón de Kenia, y Sifan Hassan, campeona olímpica de maratón de Países Bajos, competirán en la rama femenina. En la rama masculina, Daniel Pintado, campeón olímpico ecuatoriano en marcha de 20 km, y Tamirat Tola, campeón olímpico de maratón de Etiopía, disputan el título.

