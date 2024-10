El ecuatoriano Daniel Pintado se postula como candidato a Atleta Masculino Fuera del Estadio del Año por World Athletics, tras brillar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El campeón olímpico de marcha de 20 km y medallista de plata en la marcha de maratón en relevo mixto, busca el galardón en un competitivo grupo de nominados.

Pintado comparte la nominación con otros destacados atletas, como Yomif Kejelcha de Etiopía, que posee el récord mundial en media maratón, y Jacob Kiplimo de Uganda, quien ganó oro en el Campeonato Mundial de Campo a Través.

La lista también incluye a Benson Kipruto, campeón del Maratón de Tokio, y Tamirat Tola, medallista olímpico de maratón.

El reconocimiento a Pintado no es casualidad. Su actuación en París 2024 lo convirtió en el primer ecuatoriano en ganar dos medallas en unos mismos Juegos Olímpicos, logrando la gloria el 1 de agosto con su victoria en los 20 km marcha. Luego, el 7 de agosto, junto a Glenda Morejón, obtuvo la plata en relevos mixtos, elevando el orgullo nacional.

El regreso a Ecuador fue un verdadero festín de celebraciones. Cuenca y Ibarra, sus ciudades de origen, se llenaron de multitudes para honrar a su nuevo héroe. En su regreso a Quito, Pintado compartió su experiencia y reveló que su famoso festejo, al estilo Cristiano Ronaldo, no fue planeado; simplemente emergió del momento de triunfo.

“Mi hijo me dio la tranquilidad que necesitaba antes de la competencia”, recordó. Aunque aún se adapta a la atención que ha recibido, se siente agradecido por el apoyo de su país y espera que su historia inspire a otros.

Los aficionados pueden apoyar a Pintado votando hasta el 3 de noviembre del 2024. Vote aquí.

Este reconocimiento destaca actuaciones sobresalientes en una temporada memorable, que incluye los recientes Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales.

Who is your Male Out of Stadium Athlete of the Year?



Voting closes on Sunday 3 November at 11:59 PM CET.



🔗 https://t.co/4E6qTp4YFi#AthleticsAwards pic.twitter.com/GDAZ7AYsdf