Belsy Quiñónez le da una medalla mundial a Ecuador con un lanzamiento histórico

La ecuatoriana Belsy Quiñónez logró la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 Oregon 26, en Estados Unidos, en la jornada del 7 de agosto del 2026. Es la primera presea para el atletismo ecuatoriano en la actual cita deportiva.

La lanzadora de bala alcanzó una marca de 17,90 metros, registro que representa un récord nacional de la categoría y que la ubicó en el segundo lugar del podio mundial.

Belsy Quiñónez gana medalla mundial

La deportista esmeraldeña de 19 años fue superada únicamente por la nigeriana Jessica Oji, quien se quedó con la medalla de oro tras registrar 18,08 metros. El tercer lugar fue para la alemana Emily Scherf, con 17,23 metros, según los registros de World Athletics.

Quiñónez, oriunda de San Lorenzo, Esmeraldas, se entrena desde hace un año y medio bajo la dirección de Carlos España. Es una de las atletas con mayores proyecciones en el país.

Anteriormente se preparó en la Concentración Deportiva de Pichincha, donde fue descubierta como talento deportivo. Luego continuó su formación en Loja y actualmente reside en Cuenca, donde desarrolla su preparación de forma regular. La medallista mundial Sub 20 se encuentra federada por Orellana.

Antes de trabajar con España, ella también fue dirigida por el entrenador Christian Aguilar.

Tras recibir la medalla mundial, Belsy Quiñónez dedicó el logro al país. “Esta medalla se la dedico para todos los ecuatorianos”, expresó en una entrevista difundida en la página de Facebook AtletismoEc.

Además, agradeció el respaldo de su entrenador, de su familia, su madre, sus hermanas y sus amigos, además de algunos de sus formadores, a quienes atribuyó parte importante delresultado. Destacó especialmente que su familia constituye el principal apoyo en su carrera deportiva.

Por su parte, el entrenador Carlos España señaló que este resultado representa un objetivo alcanzado para el atletismo ecuatoriano y aseguró que la deportista posee las condiciones técnicas, físicas y mentales para proyectarse hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Ecuador en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20

Ecuador participa en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 de Eugene con una delegación de 15 atletas. Estos son Nicole Cañola, Belsy Quiñónez, Pamela Barreto, Daniela Castro, Dayanna Barreto, Gloria Cañola, Dennisse Medina, Gabriela Díaz, Stiven Méndez, Patry Valdez, Pablo Ñauta, Gabriel Bravo, Derian Robalino, Sebastián Barrera y Luis Campoverde.