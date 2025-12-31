Michael Morales, una de las figuras ecuatorianas más destacadas del 2025 y estrella ascendente de la UFC, encendió las celebraciones de Fin de Año en su natal Pasaje, El Oro. Este miércoles 31 de diciembre, el peleador apareció disfrazado de viuda y desató una verdadera fiesta popular.

A través de un en vivo en Instagram realizado cerca de las 14:45, Morales mostró su característico humor y cercanía con la gente. Lució un vestido enterizo negro, maquillaje y la energía que lo caracteriza.

Desde lo alto de una camioneta roja, con música a todo volumen y acompañado de amigos y conocidos, el ecuatoriano recorrió varias calles del cantón. Morales bailó y saludó a la gente que se aglomeraba para grabar videos, tomar fotos o simplemente verlo de cerca.

Durante el recorrido, Morales se detuvo para fotografiarse con sus seguidores, firmar autógrafos y compartir algunos minutos con la multitud que lo acompañó en su desfile de viuda.

Luego volvió al vehículo para continuar con la caravana festiva antes de finalizar su transmisión.

Los monigotes de Michael Morales invaden Ecuador

El impacto mediático de Michael Morales en 2025 ha sido tan grande que su figura se ha convertido en una de las más populares en los monigotes de Fin de Año.

En Guayaquil, especialmente en el sector de Catorceava y Ayacucho, uno de los muñecos más llamativos muestra al peleador dentro de un octágono de la UFC, portando un cinturón sobre los hombros. El monigote sobrepasa incluso la altura de las viviendas cercanas.

Uno de los monigotes de Michael Morales en las calles de Guayaquil.

Pero no es el único: en varias ciudades del país abundan versiones grandes y pequeñas del peleador, algunas con sus shorts oficiales de competencia, otras reproduciendo sus tatuajes o incluso colocándole el cinturón de campeón de la UFC —título que aún no ha obtenido, pero que muchos consideran solo cuestión de tiempo.

Morales, que cerró un año perfecto e invicto en el octágono, se ha convertido no solo en un ícono deportivo, sino también en un personaje cultural de fin de año en Ecuador.

