Marlon ‘Chito’ Vera volvió al ranking de la UFC tras breve ausencia

Marlon 'Chito' Vera salió del ranking del peso gallo de la UFC en junio de 2026.

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Marlon ‘Chito’ Vera sumó una nueva excelente noticia con su regreso al top 15 del peso gallo luego de su reciente victoria del pasado sábado 19 de septiembre de 2026 ante Charles Jourdain en el evento UFC 331.

Marlon ‘Chito’ Vera vuelve al ranking

Marlon ‘Chito’ Vera rompió el pasado sábado una racha de cuatro derrotas seguidas en la categoría del peso gallo de la UFC tras imponerse contundentemente al canadiense Charles Jourdain en Los Ángeles, California.

Antes de este regreso triunfal, el ecuatoriano perdió frente al mexicano David Martínez en febrero de este año, ante el canadiense Aiemann Zahabi en octubre de 2025, y el norteamericano Sean O’Malley y el brasileño Deiveson Figueiredo en marzo y agosto de 2024.

Su último éxito se remontaba al sábado 19 de agosto de 2023 contra el brasileño Pedro Munhoz, al que se impuso en el UFC 292 (Sterling vs. O’Malley) en el TD Garden en Boston, Massachusetts; es decir, hace tres años y un mes.

Con esos antecedentes, en junio de este año salió del top 15 (no estaba en el ranking), registrando un abrupto descenso luego de que en febrero su nombre figurara en la novena casilla, muy cerca de abandonar el top 10.

Este lunes reapareció en el puesto 12. La categoría del peso gallo es dominada por el ruso Petr Yan, campeón mundial desde el 6 de diciembre de 2025, cuando recuperó el cinturón tras vencer a Merab Dvalishvili en el evento UFC 323.

Ranking peso gallo UFC

Pos.Peleador
CampeónPetr Yan
1Merab Dvalishvili
2Song Yadong
3Sean O’Malley
4Mario Bautista
5Umar Nurmagomedov
6Cory Sandhagen
7David Martinez
8Raoni Barcelos
9Farid Basharat
10Marcus McGhee
11Deiveson Figueiredo
12Marlon Vera
13Aiemann Zahabi
14Bryce Mitchell
15Montel Jackson

Vera vs. Jourdain

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