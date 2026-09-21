Marlon ‘Chito’ Vera volvió al ranking de la UFC tras breve ausencia

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Marlon ‘Chito’ Vera sumó una nueva excelente noticia con su regreso al top 15 del peso gallo luego de su reciente victoria del pasado sábado 19 de septiembre de 2026 ante Charles Jourdain en el evento UFC 331.

Marlon ‘Chito’ Vera vuelve al ranking

Marlon ‘Chito’ Vera rompió el pasado sábado una racha de cuatro derrotas seguidas en la categoría del peso gallo de la UFC tras imponerse contundentemente al canadiense Charles Jourdain en Los Ángeles, California.

Antes de este regreso triunfal, el ecuatoriano perdió frente al mexicano David Martínez en febrero de este año, ante el canadiense Aiemann Zahabi en octubre de 2025, y el norteamericano Sean O’Malley y el brasileño Deiveson Figueiredo en marzo y agosto de 2024.

Su último éxito se remontaba al sábado 19 de agosto de 2023 contra el brasileño Pedro Munhoz, al que se impuso en el UFC 292 (Sterling vs. O’Malley) en el TD Garden en Boston, Massachusetts; es decir, hace tres años y un mes.

Con esos antecedentes, en junio de este año salió del top 15 (no estaba en el ranking), registrando un abrupto descenso luego de que en febrero su nombre figurara en la novena casilla, muy cerca de abandonar el top 10.

Este lunes reapareció en el puesto 12. La categoría del peso gallo es dominada por el ruso Petr Yan, campeón mundial desde el 6 de diciembre de 2025, cuando recuperó el cinturón tras vencer a Merab Dvalishvili en el evento UFC 323.

Ranking peso gallo UFC

Pos. Peleador Campeón Petr Yan 1 Merab Dvalishvili 2 Song Yadong 3 Sean O’Malley 4 Mario Bautista 5 Umar Nurmagomedov 6 Cory Sandhagen 7 David Martinez 8 Raoni Barcelos 9 Farid Basharat 10 Marcus McGhee 11 Deiveson Figueiredo 12 Marlon Vera 13 Aiemann Zahabi 14 Bryce Mitchell 15 Montel Jackson

Vera vs. Jourdain

El ecuatoriano Marlon "Chito" Vera 🇪🇨 se lleva una victoria contundente después de noquear en el tercer round a Charles Jourdain 🚨#CryptoCom #UFC331 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/tsOrsx0Sjt — UFC Español (@UFCEspanol) September 20, 2026

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