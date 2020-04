Ángel Mena recibió una oferta para jugar en Liga de Quito en el 2018

LEA TAMBIÉN

Ángel Mena, jugador del Club León de la Liga MX, vive la cuarentena junto a su familia entre entrenamientos individuales, juegos de video y televisión. Por ahora, el ecuatoriano ha tenido actividad gracias al nuevo torneo creado por la dirigencia que se disputa en Play Station.

El goleador del torneo azteca confesó en una entrevista para Revista Estadio que está tranquilo en el estadio de Nueva León, donde se han registrado pocos casos de covid-19. Eso sí, mostró su preocupación por lo que está viviendo Guayaquil, la ciudad donde brilló cuando defendía a Emelec.

Mena confesó que en febrero, antes de que e mundo se viera afectado por la pandemia, fue contactado por el cuerpo técnico de la Selección de Ecuador. Lo llamó Jordi Cruyff y se comunicó también con sus colaboradores.

"Fue una charla sencilla. Que me hayan llamado no significa que fuera ser convocado" asegura el tricolor.

Mena recordó todo lo que vivió en Emelec. Aseguró que su adaptación en México no fue sencilla. Pasó de ser estelar, titular inamovible en el cuadro eléctrico, ser alternante en México.

"La continuidad que he tenido ha sido importante. Llevo siendo titular un año y medio en el Club León y eso me ha permitido destacarme", aseguró Mena.

Uno de los goles más recordados fue el que hizo en el 2014, en la final del campeonato ante Barcelona. Ese día los azules se proclamaron campeones. Pero así como disfruto ese triunfo, también recordó la goleada 5-0 sufrida en el Monumental.

"De los clásicos que jugué, el que más me dolió fue el que nos ganaron 5-0. En ese 2016 Emelec llegaba bien a ese partido. Eramos los favoritos, pero no se nos dieron las cosas", recordó.

Sobre un posible regreso al país, aseguró que le gustaría volver a vestir la casaca eléctrica. Eso sí siempre y cuando pueda cumplir con las exigencias de la hinchada. No se ve volviendo a Guayaquil en la etapa final de su carrera.

Incluso aseguró que después de jugar en el Cruz Azul, los directivos de Liga de Quito se contactaron con su representante y le acercaron una oferta. La misma que fue rechazada.

"Me contactó Liga. No hablaron conmigo directamente, pero sí presentron una oferta. En ese momento pensé que no era el tiempo de volver al país. Sentía que podía dar más en el extranjero y no me equivoqué", dijo Mena.

El ecuatoriano fue goleador en la temporada 2019, campeón de la Copa MX y dos veces vicecampeón de la Liga MX con el León y con el Cruz Azul.