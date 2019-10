América de Cali gana a Cerro Porteño y termina tercero en Libertadores femenina 2019

LEA TAMBIÉN

América de Cali derrotó 3-1 a Cerro Porteño y se adjudicó este lunes 28 de octubre de 2019 el tercer lugar de la Copa Libertadores femenina de 2019, que se juega en Quito. Con doblete de la goleadora Gisela Robledo a los 17 y 23 minutos y una diana de Leysy Pulgarin a los 90, América sacó suficiente ventaja para llevarse la medalla de bronce del torneo regional.

El equipo paraguayo descontó por intermedio de la volante Marta Aguero a los 33, con un potente disparo desde media cancha.



El 'Diablo Rojo' colombiano, que esta noche lució de blanco en el estadio Olímpico Atahualpa, logró reivindicarse tras la goleada 4-0 que sufrió en semifinales a manos del Corinthians.



En cuartos de final, el once caleño eliminó 3-2 al argentino UAI Urquiza.



En la primera fase, América estuvo en el Grupo C en el cual remató en segundo lugar con seis puntos, gracias a dos triunfos y una derrota, detrás del propio Corinthians que lo venció 3-1 y por delante del paraguayo Libertad Limpeño y Ñañas de Ecuador, a los cuales derrotó.



Cerro Porteño, en tanto, animó el Grupo A donde fue segundo con seis unidades, detrás del colombiano Atlético Huila, el campeón saliente que ganó la serie. El once paraguayo venció a Colo Colo y Peñarol.



En cuartos, superó 4-3 en penales al anfitrión Deportivo Cuenca, tras igualar 3-3 en los 90 minutos, y en la semifinal cayó 2-1 ante el brasileño Ferroviária.



A continuación se enfrentan Corinthians y Ferroviaria, que irán por su segundo cetro en la historia del torneo regional que lleva once ediciones a cuestas.