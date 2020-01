Así fueron las primeras alineaciones de Barcelona SC, Liga de Quito, El Nacional y Delfín en la pretemporada

LEA TAMBIÉN

Jugados los primeros amistosos de varios clubes nacionales, así serían los onces estelares de El Nacional, Liga de Quito y Delfín SC.

El Nacional derrotó 2-0 a Leones del Norte en el primer partido amistoso que disputaron en Cayambe. Los goles fueron de Hólger Matamoros y Jonathan Borja. En el segundo cotejo, ante el mismo rival, vencieron 3-0 con tantos de Darío Pazmiño, Sixto Mina y Felipe Mejía.



Las alineaciones utilizadas por el DT Eduardo Lara fueron así:



Primer partido: Johan Padilla; Juan Carlos Paredes, Pablo Cifuente, Henry Cangá, Henry Quiñónez; Pedro Quiñónez, Ronal de Jesús, Tito Valencia, Hólger Matamoros, Jonathan Borja y Luis Congó.



Segundo partido: Máximo Banguera; Kevin Peralta, Jean Peña, Sixto Mina, José Monaga; Nicolás Dávila, Carcelén, Darío Pazmiño, Felipe Mejía, Jairo Padilla y Jorge Ordóñez.

Estas fueron las alineaciones Criollas que el día de hoy enfrentaron a Leones del Norte, logrando marcadores a favor de 2 - 0 y 3 - 0 respectivamente.



🔴#VamosBitri

🔴#Pretemporada2020

🔴#TiemposdeCambio pic.twitter.com/BQgDNEM9GQ — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) January 12, 2020

Los albos también disputaron sus dos primeros amistosos. Fueron ante la Tri Sub 23 que se alista para participar en los preolímpicos de Colombia. El equipo del DT Pablo Repetto empató 0-0 en el primer cotejo y ganó 2-0 en el segundo. Los goles fueron de Davinson Jama y del uruguayo Rodrigo Aguirre.



Estas fueron las dos alineaciones que probó Liga de Quito:



Primer partido: Adrián Gabbarini, Pedro Pablo Perlaza, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez, Luis Ayala; Antonio Valencia, Édison Vega, José Quintero, Adolfo Muñoz; Júnior Sornoza y Christian Martínez Borja.



Segundo partido: Érick Viveros; Joan Villaroel, Ándersson Ordoñez, Moisés Corozo, Luis Caicedo, Luis Arce; Joseph Espinoza, Jefferson Arce y Rodrigo Aguirre, Davinson Jama, Ronny Medina.

Termina el primer tiempo en el amistoso #LDU vs Ecuador Sub 23

Termina el segundo partido en la Casa De La Selección. Los albos superan a la #MiniTri con goles de Davinson Jama y Rodrigo Aguirre.

El Delfín SC, en los amistosos disputados en Cali, Colombia, probó varias alineaciones. El DT español Miguel Ángel López aprovechó los primeros partidos del 2020 para poner en práctica su estilo de juego. En el primer partido, ante el equipo de futbolistas agremiados de Colombia, usó dos alineaciones. Los manabitas se impusieron 2-0 con goles de Daniel Porozo y Segundo Portocarrero.



En el segundo amistoso, frente al Atlético FC, el actual campeón nacional se impuso 1-0 con tantos de Jhon Jairo Cifuentes.

Estas fueron las alineaciones con la que jugaron los cetáceos:



Primer tiempo: Alaín Baroja; Tommy Mina, Roberto Luzarraga, Jerry León, Geovanny Nazareno; David Noboa, Richard Calderón, Juan Diego Rojas, Alejandro Villalva; Jhon Jairo Cifuente y José Valencia.



Segundo tiempo: Dennis Corozo; Jerry León, Luis Cangá, David Villalba, Segundo Portocarrero; Charles Vélez, Joao Ortiz, Martín Alaníz, Daniel Porozo; Janner Corozo y Carlos Garcés.



En el segundo partido jugaron:



Primer tiempo: Dennis Corozo; Tommy Mina, Jerry León, David Villalba, Segundo Portocarrero; Joao Ortiz, David Noboa, Juan Diego Rojas, Janner Corozo; Martín Alaníz, Jhon Jairo Cifuente



Segundo tiempo: Alaín Baroja; Bryan Hernández, Roberto Luzarraga, Luis Cangá, Geovanny Nazareno; Richard Calderón, Charles Vélez, Alejandro Villalva, Janner Corozo; Carlos Garcés y José Valencia.

¡SEGUNDA PRUEBA, SUPERADA!

Hoy tuvimos el segundo partido amistoso. Ganamos 1 a 0 a @AtleticoFCSA, con gol de Jhon Jairo Cifuentes

En Barcelona SC, si bien aún no ha jugado amistosos, se ha podido observar la alineación que ha utilizado el DT Fabián Bustos en las prácticas realizadas en Manta.



El once que pudiera jugar ante el Delfín en la Noche Amarilla sería el mismo que utilizó en la primera práctica formal de fútbol, en el complejo de Galácticos.



El once sería con: Javier Burrai; Perdo Pablo Velasco, Darío Aimar, Willians Riveros, Mario Pineida; Gabriel Márques, Bruno Piñatares; Facundo Martínez, Damián Díaz, Emanuel Martínez; Jonathan Álvez.