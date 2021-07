Alfredo Campo, quinto en Tokio 2020, conocía a sus rivales en el BMX

Martha Córdova, desde Tokio

Alfredo Campo apagó su teléfono celular y dejó de mirar las redes sociales desde el lunes. Se blindó por la carrera por el oro de los Juegos Olímpicos, aquella medalla que soñó hace 20 años, cuando apenas tenía 7.

La noche del 29 de julio del 2021, el ciclista azuayo estuvo cerca de lograrlo. Se clasificó a la final y se ubicó quinto. Alcanzó así el Diploma Olímpico de los Juegos Olímpicos.

El ciclista azuayo, de BMX, quiere cerrar un ciclo olímpico exitoso: fue campeón de Juegos Bolivarianos en el 2017; luego, de los Sudamericanos, en el 2018. En el 2019 realizó una gran carrera para convertirse en campeón de los Juegos Panamericanos de Lima.

Alfredo Campo: 'Hay que tener la valentía de levantarse y seguir luchando, seguir creyendo'

Vía: @marthacordova pic.twitter.com/ffq5Iz4PbZ — Deportes El Comercio (@deportesec) July 30, 2021

“Estos dos últimos años han sido importantes en su preparación. No sufre lesiones como sucedió en los Juegos de Río de Janeiro 2016, cuando llegó con molestias en el hombro”, detalló su padre, Alfredo Campo, que se quedó en Estados Unidos. No pudo llegar hasta Tokio por las restricciones a visitantes y turistas que impuso el gobierno de Japón.

“El 2020 fue un año lleno de incertidumbre, pero el 2019 habíamos cumplido con los requerimientos del proceso de clasificación. Este 2021 nos hemos enfocado a la participación en los Juegos, por eso no hemos acudido a algunos torneos”, subrayó Alfredo Campo, el seleccionado del BMX, en la previa de su viaje a Japón.

El último año se entrenó en Estados Unidos, país donde vive desde hace 12 años, cuando decidió buscar una mejor preparación para buscar el oro olímpico por el que ha trabajado desde entonces. En Tokio participarán los 24 pilotos que ocupan los primeros lugares en el escalafón mundial.

Campo, con su equipo, llegó el fin de semana a la ciudad olímpica. Entre lunes y martes se entrenó en la pista, donde espera resultados importantes. Ya la conocía pues en el 2019 hizo el reconocimiento junto con otros pilotos con los cuales se medirá en esta contienda, aunque se hicieron algunos cambios.

Esa temporada (2019) fue importante para el cuencano, que se consagró subcampeón de la Copa del Mundo UCI BMX Supercross, luego de 10 válidas. Ese título lo proyectaba a lograr un lugar importante en los Olímpicos que debían realizarse en el 2020, pero se suspendieron por la pandemia del coronavirus.

Precisamente hace un año, una vez conocida la suspensión de los Juegos a causa del covid-19, el ciclista sentía cierto desconsuelo. “Fue durísimo porque mi cuerpo es como una máquina. Me entrené para lograr el mejor rendimiento al más alto nivel en determinadas fechas. En mi caso, era julio”, dijo entonces, cuando tuvo que afrontar un confinamiento completo de tres meses que le hizo olvidarse de las pistas para entrenarse en su domicilio con algunos implementos deportivos básicos.

Un año después, todo es diferente. Conoce a los rivales de la élite del BMX mundial. Competirá con su bicicleta Alcavi, marca que le pertenece y que abrevia su nombre: Alfredo Campo Vintimilla. En ese vehículo está impregnado el 593, el número de reconocimiento internacional que tiene el Ecuador para las comunicaciones telefónicas.

El sorteo lo ubicó en la serie 4 para la primera competencia, que se realizó en Tokio el 29 de julio.



Por eso, al mirar hacia atrás, recuerda siempre aquella anécdota que ocurrió cuando tenía 14 años y les dijo a sus profesores del colegio que quería ser piloto profesional de BMX. “Se burlaron. Nunca me rendí, dejé mi casa a los 16 años y me fui a vivir a Estados Unidos, porque allá hay pistas que me ayudan a crecer como deportista. Trabajé día y noche hasta cumplir mis sueños”.

El ciclista Alfredo Campo alcanzó el quinto lugar en Tokio 2020; el colombiano Carlos Ramírez logró el bronce en BMX