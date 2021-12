Campo vuelve a la pista con la mira en París 2021

Álex Puruncajas (D)

Alfredo Campo recibe el nuevo año en Okeehelle, en West Palm Beach de la Florida, EE.UU. Hasta esa localidad se trasladó con su esposa, Ana María Crespo, como parte de su preparación para su primera competencia de 2022.

Su carrera será el 15 de enero, por el torneo UCI Sunshine State National. Será su regreso a la pista de BMX tras someterse a una operación por complicaciones en los ligamentos de la rodilla derecha, tras una caída que sufrió en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El ecuatoriano, de 28 años, rozó la posibilidad de alcanzar una medalla olímpica en Tokio en el BMX. Terminó quinto y vino a Ecuador con un diploma olímpico. Fue uno de los destacados del país detrás del ciclista Richard Carapaz (medallista de oro) y las pesistas Neisi Dajomes (oro) y Tamara Salazar (plata).

En esa competición, la más grande a la que puede aspirar un deportista, sufrió una caída que originó su lesión. Al regreso a Ecuador acudió donde los médicos que le recomendaron que se tomara un descanso y se sometiera a chequeos para determinar si necesitaba una operación.

Campo, finalmente, entró al quirófano y pasó los últimos cinco meses en un proceso de recuperación en el país. “Fue un tiempo que se me hizo largo, pero tuve siempre el apoyo de mis familiares y ahora me siento bien y con las mismas ganas de competir”, expresó el azuayo, a través de una videollamada con este Diario.

El bicicrosista, quien tiene la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos, Sudamericanos y Panamericanos 2019, emprenderá con esta carrera en Florida su camino hacia la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. “Estamos convencidos que llegaremos a París”.

Campo habla en plural sobre su objetivo, porque considera que su equipo comparte el mismo propósito. Su esposa Ana María es su principal aliada, pues ella también es parte de su grupo de trabajo.

Crespo asiste técnicamente al entrenador Thomas Allye, quien prepara al deportista. La ecuatoriana hace los análisis técnicos en un software y filma las competencias

del bicicrosista.

Ambos siempre le acompañan a las pruebas, puesto que el deportista no cuenta con un equipo multidisciplinario amplio. Su principal soporte son sus auspiciantes.



En su primera carrera de 2022, Campo quiere volver a recuperar la adrenalina de maniobrar su bicicleta y probar su nivel físico. El deportista quiere llegar en condiciones óptimas al Mundial de BMX, previsto para julio, en Francia. Forma parte de las 20 carreras en las que planea intervenir durante toda la temporada.

Por ello, gran parte de 2022, pasará en Estados Unidos, aunque alternará su agenda con viajes a Ecuador, donde están sus familiares.

En el campeonato UCI Sun­shine State National, competirá con su propia marca de bicicleta, la Alcavi. Su bici le acompaña desde 2019 y con ella ganó el oro panamericano y también compitió en Japón.

La bicicleta es ensamblada en Canadá por técnicos de ese país. Él quiere producirla a gran escala desde marzo para ponerla a la venta en Estados Unidos y en el país. Es parte de su emprendimiento personal que va de la mano con su carrera, en la que sueña con treparse al podio olímpico.

¿Sus rivales más duros en ese sueño? “Siempre serán los estadounidenses, los franceses y otros europeos, con quienes me he enfrentado en los últimos años”, responde ante una pregunta de este Diario.

Quiere que los jóvenes sigan su ejemplo y, con esta bicicleta, lleguen a podios de torneos internacionales. “Quiero que los niños sientan mi pasión en el BMX”, expresa el deportista, quien además de su bicicleta, que lleva el número 593, el código de Ecuador para las llamadas internacionales, y que exhibió en Tokio.

Campo está satisfecho con su temporada de 2021, en la que obtuvo el diploma olímpico, aunque su ambición era alcanzar la presea.

Considera que en 2019, cuando alcanzó la medalla de oro en los Panamericanos, también fue un buen año en su trayectoria profesional.

Sin embargo, indica que su paso por Tokio no lo olvidará nunca. “Me caí y me volví a levantar para competir. Eso fue mejor que ganar una medalla”, expresa el deportista, que salió a los 16 años de Ecuador para ir a vivir en Estados Unidos, algo que le permitió impulsar su carrera profesional. Estima que si se habría quedado en

el país no habría llegado a la élite del BMX.

Biografía

Alfredo Campo nació en Cuenca el 2 de marzo de 1993. Participó en los Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020+1. Ganó plata en Panamericanos 2015 y oro en Lima 2019. Fue quinto en Tokio.