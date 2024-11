A sus 49 años, el piloto Alfonso Quirola aspira a ganar por tercera vez la Vuelta Automovilística al Ecuador. En esta edición de 2024, el corredor oriundo de Guayaquil ha sido el permanente dominador y aguarda por la última etapa para coronarse, aunque prefiere no adelantar resultados.

Desde que inicio el evento automovilístico, el conductor se impuso a sus rivales y se solificó en el liderato general. Este llegó a sacar una ventaja de más de cinco minutos con relación a todos los vehículos de la competencia, así como a los de su categoría.

“La Vuelta se termina cuando dan el banderazo final y finalice el último enlace. Espero que las cosas se den como lo han hecho. Cuidaremos el auto y trataremos de llegar, que es lo más importante. Sé que tengo bastante ventaja adelante, pero eso no significa nada“, señala Quirola a EL COMERCIO al analizar su futuro en el certamen, el cual corre junto a Leo Rojas como copiloto.

Este sábado 30 de noviembre, el guayaquileño volverá a subirse a su automotor y repetir lo que ya hizo en el 2021 y el 2022. De tal forma, este cerrará con broche de oro un recorrido que ha sido desgastante, pero que no le ha causado mayores inconvenientes.

Una Vuelta Automovilística intensa y que pone en perspectiva a Quirola

Dentro de la Vuelta Automovilística, Quirola reconoce que, además de su técnica, uno de los factores que le ha facilitado llegar a la punta ha sido las fallas de otros corredores. Para él, la competencia, además de ser la más importante del país, también es la más difícil.

A lo largo del certamen se ha enfrentado y ha tenido que lidiar con pisos variables y cambios de estaciones. La modificación entre asfalto, adoquín, piedra y frío o calor han sido una constante durante los días de carrera.

Pese a que la Vuelta es prioridad y falta el último esfuerzo, el corredor no solo tiene en cuenta aquel futuro cercano, sino lo que será el 2025. Para la próxima temporada, este tiene contemplado realizar competencias en el extranjero y en el país, aunque aún se las debe planificar.

Un inicio tempranero, un retiro y regreso glorioso para Alonso Quirola

Aunque Quirola se inició en el ciclismo a los 14 años, sus triunfos le llegaron en su etapa de madurez. Desde aquel momento se mantuvo en el deporte tuerca hasta los 30 y luego enfrentó un retiro de otros 14 años hasta su regreso en 2019.

Se alejó de las piestas debido a una enfermedad de su padre y para dedicarle su tiempo, pues el también fue mánager de su equipo. Asimismo, llegaron sus hijos y tuvo que pausar, pero una vez que estos se desarrollaron, este tuvo su renacer automovilístico.

“Creo que ese tiempo que tuve, ese lapso me ayudó para tratar de usar un poco más la cabeza. Von cabeza fría y la experiencia que tenía hace muchísimos años, creo que la estoy aplicando y me están dando resultados (…) Me quedan poco para estar en el automovilismo y, de ahí sí, a disfrutar de nuevo de la familia”, agrega con la convicción de que aún puede dar y ganar más.