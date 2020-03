Carla Heredia y su aventura para llegar a Ecuador, ante la prohibición de vuelos internacionales por el covid-19

LEA TAMBIÉN

La ajedrecista ecuatoriana Carla Heredia busca la manera de llegar a Ecuador en las próximas horas, ante la prohibición de vuelos internacionales a los aeropuertos del país, a partir de las 23:59 de este domingo 15 de marzo.

Esa es una de las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar más contagios del virus covid-19 y que fue anunciada el 14 de marzo del 2020. "Viajo porque mi lugar está ahí, en un momento difícil familiar. Luego de cumplir con el aislamiento finalmente podré abrazar a mi madre. Espero todo salga bien y poder llegar", escribió en redes sociales la ajedrecista, quien reside en Estados Unidos.

La prohibición del ingreso de pasajeros extranjeros rige desde este domingo 15 de marzo del 2020 a las 23:59 y la misma disposición para ciudadanos ecuatorianos o extranjeros residentes en Ecuador desde la misma hora del lunes 16 de marzo.



Ante el anuncio del Gobierno, ella buscó la manera de retornar y sus consultas en redes sociales, sobre alternativas de vuelos, llegaron incluso al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.



En medio de la premura, Heredia consultó a una aerolínea, para saber si el vuelo que ofrecía y que hacía escala en El Salvador no tenía luego algún tipo de restricción y llegar a tiempo a Ecuador. En medio de la respuesta de la aerolínea, incluso Bukele escribió en su cuenta de Twitter, ante el requerimiento de la ecuatoriana. "Gracias presidente @nayibbukele

por su respuesta. Me voy tranquila de poder hacer tránsito en su lindo país para llegar a mi bello Ecuador a estar con mi familia. Ya habrá otra oportunidad para comer pupusas y jugar ajedrez ♟ en El Salvador", contestó la tricolor.

😅Ni el presidente de mi país @Lenin ni su gobierno responden tuits cuando se les ha explicado la falta de apoyo en el♟y como la Federación de ajedrez no presenta cuentas. ✈️Mientras tanto el presi del Salvador explica una pregunta que me responde Avianca y desea buen viaje 🧳. https://t.co/cKDmZBc7rD — Carla Heredia (@HerediaCarla) March 15, 2020



"Hoy más que nunca debemos valorar no solo a doctores y enfermeras. También a la gente que no puede darse el lujo de quedarse en la casa, y sale a las calles a recoger basura, a diferentes lugares a seguir limpiando, a contestar llamadas/hacer los trámites en hospitales, etc.", escribió en otro de sus mensajes la quiteña, quien en lo deportivo espera conseguir un cupo para las Olimpiadas de Ajedrez, previstas en Rusia para agosto.