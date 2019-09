Quito y la basura, una relación que debe terminar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Quito, es una ciudad repleta de una agraciada arquitectura, historia, cultura, particulares leyendas, las cuales, la han formado como un lugar placentero y armónico para vivir. Lastimosamente, todo esto se ve perjudicado por la descontrolada acumulación de basura. Actualmente, según cifras del EMASEO, cada ciudadano, produce 0.85 kg de basura, lo equivalente a 2 libras de azúcar llegando a recoger 2000 toneladas de residuos sólidos diarios. Sin contar además lo que se encuentra tirado en las calles, veredas, parques, alcantarillas y la acumulación de restos alrededor de los mismos basureros, generando olores nefastos dando un aspecto descuidado y no representativo de la cuidad.

No es solo cuestión del municipio arreglar este problema, se necesita la colaboración de todos nosotros, para concientizar a los demás de respetar y cuidar los espacios públicos. Germán Josué Palacios Coello

¿Se debe elevar los valores de pensiones y matrículas?



En este ciclo lectivo 2019-2020 se mantuvo los valores de pensiones y matrículas tomando como referencia al ciclo lectivo anterior, dado que hubo muchas denuncias de cobros excesivos afirmó Monserrat Creamer; ministra de Educación.



En mi opinión, estoy de acuerdo con que se mantenga congelado los costos de pensiones y matrículas hasta tener un equilibrio económico en el país.



Las denuncias tienen origen en el incorrecto control de mercado, es decir, se elevan los valores solo de ciertas cosas dando como consecuencia un desbalance económico. Si se llega a descongelar los costos de pensiones y matrículas para el siguiente año lectivo se tiene que tomar en cuenta ya no solo la oferta educativa que ofrecen las instituciones académicas, si no, el balance en los costos de todo tipo.