¿Privatizar un Ministerio?

El sector eléctrico se maneja desde el Viceministerio de Electricidad, es decir que, si pretende privatizarlo o concesionarlo ¿sería este Viceministerio el que reciba el tratamiento previsto?

Como paso previo a las acciones para mejorar la eficiencia de las empresas eléctricas es indispensable organizar el sector eléctrico. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables debe concentrarse en sus funciones específicas, es decir, definir las políticas sectoriales, proponer las leyes del sector al poder legislativo, definir reglamentos, etc. Pero no puede ser, al mismo tiempo, administrador del sector eléctrico. Hace falta una empresa encargada del sector eléctrico en su integridad. En la actualidad las funciones están divididas. Celec se encarga de la generación y la transmisión y varias empresas de la distribución de energía eléctrica; mientras que la administración del sector está a cargo del Viceministerio de Electricidad.



En todo país donde el sector eléctrico es de propiedad estatal, existe una empresa encargada de la administración, construcción y operación del sector; tal como ocurre en hidrocarburos, con Petroecuador para estas funciones. En consecuencia, el primer paso que se debe afrontar es separar la conducción de la política, de la gestión del día a día del sector eléctrico.