Tomemos conciencia

Se aproximan las votaciones para las elecciones presidenciales, y es ahí cuando nos preguntamos ¿por quién vamos a votar?, y el ¿Por qué?, pero la verdad es que muy pocos son los que saben las respuestas a estas preguntas. Nuestro país a lo largo de los años ha sido gobernado por personas corruptas, que no han sabido ser representantes dignos de la población ecuatoriana, y ahora tendremos que votar por candidatos que a mi opinión no se merecen nuestro voto.

Ecuador ha sido gobernado por Correa durante once años, un gobierno totalmente corrupto, el cual él lo disfrazaba como “revolución ciudadana”, que por causa de sus actos delictivos fue quien llevó poco a poco al país en una situación crítica, y que hoy se encuentra prófugo de la justicia, sin embargo, tuvo el cinismo de querer postularse nuevamente como candidato.

Este tipo de cosas son las que me dejan pensando que damos nuestro voto a personas que solamente les interesa el poder y beneficiarse del mismo, sin interés alguno de mejorar la situación del país.



Es indignante que no nos podamos sentir representados por las personas que gobiernan nuestro país.



Hoy más que nunca, tenemos que tomar conciencia sobre el poder que tenemos como ciudadanos ecuatorianos que mediante nuestro voto podamos lograr un cambio.



Estoy consciente que nos encontramos en una situación en la que estamos seguros quedándonos en casa, pero hay que pensar que por eso mismo no podemos dejar nuestro país en manos de personas que no saben representarnos.