Ecuador sin medicamentos

El Ecuador sufre un retraso de 6 años en la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. La última vez que se aprobó este listado de medicinas fue en el 2012.

A la luz de los avances científicos los fármacos son reemplazados por otros más eficaces y menos nocivos, algunas fórmulas desaparecen por caducas y emergen otras como nuevos productos; nada esto se regula y actualiza en nuestro país, por el contrario, muchos pacientes con Cáncer, Mieloma Múltiple y otras enfermedades catastróficas no son atendidas con métodos modernos. El artículo 363 inciso 7 de la Constitución de la República “garantiza la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces… los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales”, sin embargo esto no se cumple, particularmente en las llamadas Enfermedades Raras las mismas que estarían afectando a más de un millón de ecuatorianos; las Defensorías del Pueblo y Pública, han intervenido en varios casos en defensa de los pacientes, pero esto poco ha influido para que los funcionarios del Ministerio de Salud Pública acaben de una vez con su perniciosa burocracia, y más aún cuando se teme que, más allá del incumplimiento normativo de actualizar este Cuadro Básico cada 2 años, las medicinas para las Enfermedades Raras y Catastróficas queden suprimidas o no consten allí, lo que constituiría una tragedia sanitaria nacional; por lo que urge la aprobación de este instrumento farmacológico incluyéndose los fármacos de alto costo y difícil acceso para la mayoría de ecuatorianos.