Al cura-dominico José Carlos Tuárez Zambrano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Se le hace saber que el Consejo De Participación Ciudadana y Control Social y sus Consejeros/as fueron elegidos dentro de un proceso electoral. El Sr. Tuárez realizó declaraciones públicas desacertadas al manifestar que no hablará con funcionarios de segundo orden, si no con el Presidente del país, tomando en cuenta su jerarquía; minimizando a otras autoridades, demostrando una prepotencia que no se justifica, pues este Consejo está en la obligación moral y ética de respetar todo lo actuado por el Consejo Transitorio presidido por el Dr. Julio César Trujillo Vásquez (+).

Un cuerpo colegiado que hizo todo lo humano para re institucionalizar el país y la democracia, destruidos totalmente por el régimen anterior. Esto debe tomar muy en cuenta quien preside el Cpccs y sus integrantes, como también deben cumplir y hacer cumplir el pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca del blindaje dado a todas las resoluciones del Consejo de Participación Transitorio. Basta de lamentaciones y amenazas, y a trabajar para combatir la corrupción; siempre respetando la Constitución, el mandato popular y las leyes para el bien de la Nación.